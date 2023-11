Crecida del río Uruguay y Gualeguaychú : la situación en la provincia

Desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, difundieron un nuevo parte este lunes, en el que señala que hasta las 15 del martes, el caudal evacuado del río Uruguay variará entre 23.500 y 25.000 m³/s, similar al que se manejó durante los últimos días. Además, las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 13,80 y 14,00 metros, respectivamente.El nivel del embalse, en tanto, continúa en baja y tiende a 29,70 metros.Por su parte, se mantienen las perspectivas frente al puerto de Concordia, donde en los próximos días podrían alcanzarse los 14,30 y 14,50 metros en el puerto local y en Salto, respectivamente.En el caso del río Gualeguaychú, oscila entre los niveles de alerta y evacuación desde hace un mes. Si bien no afecta a los pobladores podría tener un impacto importante en el sector turístico.Así es la situación de las playas en Gualeguaychú. Foto: R2820Las playas de la ciudad están cubiertas de agua y el río no desciende. Eso impide acondicionarlas, hacer inversiones o mejoras de cara a la temporada alta, por lo que se espera un verano casi sin playas en Gualeguaychú.Esa situación impactará en forma negativa en los prestadores locales de turismo ya que la ciudad perderá uno de sus atractivos. La zona de Costanera y el Parque Unzué permiten ver que el agua invadió instalaciones en la Playa del Puente y de los camping y playas de concesionarios privados.Por su parte los reportes del Laboratorio de Hidrología del Instituto Nacional del Agua (INA) puntualizan que el "Río Uruguay se mantendrá en aguas altas" y alertó que "las previsiones de precipitaciones para los próximos 5 días indican acumulados severos sobre el tramo superior y medio de la cuenca del río Uruguay".