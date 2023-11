Proteccionistas insistirán en ser querellantes en caso de crueldad animal

Sociedad Rechazan que ONG se presente como querellante en caso de crueldad animal

El caso del perro que asesinaran tres jóvenes a palazos en San Macial, el 22 de agosto del corriente año, sigue dando que hablar. Ya son dos las ONG que intentaron constituirse como querellantes en representación de “quien no tiene voz”, pero los rechazos de la Justicia continúan, por lo que intentarán recurrir a instancias superiores.Tras el brutal ataque al can, uno de los responsables del refugio canino «Mi Amigo Fiel» de Basavilbaso presentó una denuncia en la Comisaría local, señalándose que este acto cruel está penalizado por la Ley 14.346.La causa está en manos de la fiscal Denise Caraballo y tiene como imputado a Giménez Daniel Alejandro de 18 años, acusado de maltrato y crueldad animal legajo 369/23, destacándose que el joven de 16 años, si bien es imputable, no lo es para este tipo de delito y el restante, es inimputable por la edad.Conciencia Animal Entre Ríos, realizó una presentación para constituirse como querellante, pero fue rechazada el 2 de octubre por el juez de Garantías N° 2 de Concepción del Uruguay, por lo que la ONG presentó con sus abogadas, las doctoras, Zulma Susana Angélica Bonnin y Cecilia Inés Domínguez, una apelación que fue tratada en la Sala de Audiencias de la Cámara, ante el juez designado, doctor Mariano Martínez, quien finalmente confirmó el fallo de Garantías.No conformes con esto, fue Ayuda Animal la que presentó su pedido de ser querellante, pero también fue rechazado y en una nueva apelación, se confirmó lo dispuesto.Es así que la abogada Zulma Susana Angélica Bonnin, confirmó que dada esta nueva negativa, los lleva a tomar una nueva acción y señalaron que “No bajaremos los brazos. Vamos a recurrir la resolución en Cámara. Somos la voz de Angelito, cruelmente asesinado en Villa San Marcial. Hoy y siempre lucharemos para que se haga justicia por Angelito”. Fuente: (03442)