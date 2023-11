El Niño generó graves inconvenientes en Misiones por las incesantes lluvias

Misiones: inundaciones, pueblos aislados y evacuados por la extraordinaria creciente del río Uruguay | El caudal de la hidroeléctrica de Chapecó podría superar el de junio de 2014, cuando se dio la peor inundación de los últimos tiempos. pic.twitter.com/aIbEy6Qz5y — Clarín (@clarincom) November 19, 2023

Gran parte de Misiones sufrió intensas precipitaciones a lo largo de la semana, además de caída de granizo y fuertes vientos. En lo que va del mes las precipitaciones rondan los 500 milímetros en algunos lugares, situación que provoca el desborde de arroyos y caminos intransitables, dejando aislados a sectores rurales.Este sábado cesó el alerta meteorológico que mantuvo en vilo a los misioneros y para este domingo se prevé una mejora del tiempo. Pese a ello, se estima que habrá una importante disminución en la participación del electorado en el balotaje presidencial.El intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, dijo que en su municipio hay alrededor de 8.000 electores que residen en la zona rural. “En esa zona hay tres escuelas donde la gente vota. Nosotros nos vamos a encargar de pasar en botes a las autoridades de mesa y todo lo necesario porque el puente sobre el arroyo El Soberbio está cerrado por el desborde del río Uruguay”.“A nosotros nos están presionando para que este domingo dejemos cruzar a la gente en las canoas para que puedan ir a votar”, admitió Soboczinski sin revelar desde qué sector político llegaron esos planteos. El alcalde dijo que no se autorizará el cruce a menos que el agua descienda y se corrobore que el puente no sufrió daños estructurales. “Si yo le pido a la gente que no cruce, al otro día no le puedo autorizar sólo porque hay un balotaje. Queremos evitar cualquier accidente durante el cruce del arroyo", señaló.En esa ciudad de Misiones son más de 200 las familias que fueron evacuadas en salones de diferentes congregaciones religiosas y el polideportivo municipal. “No tenemos certeza de cuánta gente tuvo que abandonar sus casas porque muchos salieron por sus propios medios y quedaron alojados en las casas de los parientes”, sostuvo Soboczinski.El intendente se mostró esperanzado en que el río se estacione en las próximas horas. “La central hidroeléctrica de Chapecó llegó a liberar 32.000 metros cúbicos por segundo, pero en las últimas horas bajó a 28.000. Eso va a permitir que se estabilice el río y probablemente comience el descenso”, explicó.El desborde del río Uruguay obligó también a cortar el tránsito sobre la ruta costera 2, a la altura de la localidad de Colonia Aurora. Es por el avance del agua sobre la calzada a a la altura del arroyo Doradito.Sobre esa misma ruta, técnicos de Vialidad evaluaban hoy el estado de los puentes sobre los arroyos Los Muertos, Saltito y Chafaríz, ya que existe el temor por posibles socavamientos en las bases.La ruta costera 2 también estaba cortada a la altura del arroyo Chancay, cerca de Alba Posse; el arroyo Ramón, cerca de Santa Rita; y el puente provisorio Pindaytí.Por otra parte, la zona Centro de Misiones fue castigada esta madrugada con un temporal de fuertes vientos y lluvias. En Leandro N. Alem, más de 40 familias de los barrios Alfa, Kilómetro 40 y Centro perdieron sus casas a causa del fenómeno. El gobernador Oscar Herrera Ahuad viajó hasta la zona y se puso al frente de los equipos que empezaron con la reconstrucción de las casas, redes eléctricas y el despeje de los caminos.Al menos ocho personas recibieron atención médica en el Hospital Samic de esa ciudad debido a traumatismos, cortes y crisis de nervios al ver su hogar arrasado por el viento.El temporal también se abatió sobre la localidad de Campo Ramón, donde daño al menos 20 viviendas, una escuela y centro de salud.La provincia de Corrientes también se vio afectada por fuertes tormentas en las últimas horas. En la capital provincial se desplomó un monumento al general indio Andrés Guacurarí. La estructura metálica de 17 metros estaba emplazada en la costanera. En la ciudad de Goya, en tanto, el viento destechó el sector de neonatología del Hospital, lo cual obligó a reubicar a los pequeños pacientes.Los reportes indicaban que el fenómeno natural afectó a localidades como Gobernador Virasoro, Caá Catí, Itá Ibaté y Lavalle, entre otras. (Clarín)