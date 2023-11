Colón: el Río Uruguay superó los 8 metros y hay 54 familias evacuadas

En el marco de la crecida del Río Uruguay, la periodista Marcela Ferreiros de Colón brindó a Elonce un detallado informe sobre la situación actual que aqueja a la región. En este sentido, expresó: “Es muy lindo vivir a la vera del río, pero tiene estas consecuencias de que cuando crece, hay veces que crece menos, pero hay veces que tiene estos impactos en los cuales, como actualmente estamos teniendo evacuados o el río avanza tanto que llega a lugares de la ciudad donde comienza a generar algunos inconvenientes”.detalló la periodista.Ferreiros también señaló las afectaciones en los accesos a las playas de la zona: “Todos los que conocen Colón saben que tenemos 7 kilómetros de unas hermosas playas, y en este momento está cortado el acceso a Playa Sur, tampoco se puede acceder a Piedras Coloradas y todo lo que son los balnearios al norte de la ciudad tampoco pueden ser utilizados porque está todo crecido”.La situación en la parte costera de la ciudad es alarmante, ya que, como indicó la periodista, normalmente las calles costaneras no se cortan cuando el río sube entre tres o cuatro metros, pero en este momento, toda la zona costera, incluyendo las dos desembocaduras del Río Uruguay, se encuentra intransitable.En relación aFerreiros informó: “Está en 13,41 metros y al día de hoy tiene 1.531 familias evacuadas. El nivel del lago está en 33,50 metros, cerca del máximo de 35.La comparación con la crecida del 2015 es impactante. “Esta es una creciente que no veíamos desde el año 2015, el gran tema es que la de esa fecha llegó a 10 metros y duró 23 días.nosotros esperamos que no supere los diez metros porque allí va a haber muchas más calles internas inundadas”, puntualizó la periodista.