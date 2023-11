Quini 6 de $754 millones: apareció el ganador y es un joven de San Salvador

Luego de cinco días de haber ganado el millonario premio de La Segunda, en el sorteo del Quni 6, realizado el domingo pasado (12 de noviembre), se pudo conocer que apareció el afortunado ganador de los $754 millones y se conocieron algunos detalles del apostador que se adjudicó la multimillonaria suma.Según se había dado cuenta, el afortunado que jugó la boleta en la Agencia N° 662 “El Mosquito de la Suerte” de la ciudad de San Salvador, se hizo acreedor al premio de más de $ 754.000.000.De acuerdo a lo que pudo saber, el ganador del Quini 6, se presentó en las últimas horas, en la agencia para comprobar si su boleta era efectivamente, la que se adjudicaba el impresionante premio.Según se dio cuenta, los primeros datos que se conocen sobre el ganador, es que se trata de “una persona joven, que vive el día a día, de clase media baja, con las necesidades de la mayoría de los argentinos”, se indicó.En principio, el afortunado ganador pidió que no se difunda su nombre, por lo que, si bien, no se dio a conocer su identidad, se presentó y cobrará el premio millonario del Quini 6 que cambiará su vida.Luis Combet, el agenciero que vendió por segunda vez en cinco años, un premio mayor del Quini 6, había estado en el día de este jueves en la sede del IAFAS en Paraná, pero no se sabía nada del ganador.Sin embargo, posteriormente, el joven apareció en la agencia y se confirmó quien había ganado el premio del Quini 6 en San Salvador.