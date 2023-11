Emotiva carta de Marcelo Pagani por su hijo que recibió un trasplante de hígado

Octavio tiene 8 años. Es el hijo menor de Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).El 10 de noviembre fue trasplantado en un operativo que coordinó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y que se realizó en Rosario. Recibió un hígado.El dirigente gremial reveló el proceso que empezó cuando nació Octavio y también de las fortalezas del sistema sanitario público para dar respuesta.“Lo primero, Octavio me conmueve. A los 33 días de vida nos dijeron que su hígado estaba muy mal, que en algún momento de su vida debería ser trasplantado. A los 37 días de vida fue intervenido quirúrgicamente para tratar de ganar tiempo y demorar todo lo posible el trasplante”, comenzó señalando Pagani.Contó que “desde el mismo día que nació, Octavio atravesó por internaciones, internaciones en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), anestesias generales, estudios. Y siempre resistiendo, luchando, sin entregarse jamás”.Precisó que “el 10 de noviembre, a las 21 hs horas, nos comunicaron que había un donante para Octavio. A las 22.40 salíamos los tres hacia Rosario. Llegamos a las 3 de la mañana, a las 08.00 ingresó al quirófano, a las 15 (7 horas después, la (espera) más larga de nuestras vidas) nos daban el primer parte, todo había ido muy bien, comenzábamos a transitar las 72 horas más críticas”.Enseguida hizo notar que “Pagani admitió que “, atravesados por un enorme dolor por la pérdida de un ser querido”.Y continuó agradeciendo al “Incucai, modelo de institución donde todos y todas las personas, sin distinción de clases sociales, tenemos las mismas oportunidades”; al “Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario que cobija, atiende, mima a Octavio desde que nació. En la persona del doctor Alejandro Costaguta vaya un gracias enorme para todos los que cuidaron y cuidan de “Octa” durante estos ocho años”.“Gracias al doctor Roberto Ariel, su pediatra en Paraná. Un profesional extraordinario que supo contenernos, desdramatizar y tranquilizar en los momentos difíciles y mostrar un gran amor por nuestro hijo. Gracias familia, amigos, amigas compañeros y compañeras de Agmer, son parte fundamental y necesaria para poder sostenernos a mamá coraje a Octavio y a mí”, expresó el dirigente gremial.Tras dar “un gracias muy especial a mis otros dos amores Luciano y Agostina”, también expresó su gratitud con “Iosper, nuestra Obra Social (la estructura solidaria más importante de Entre Ríos que conducen magníficamente representantes de los trabajadores estatales) en Fernando (Cañete), su Presidente y Adriana (Hepp), nuestra directora docente, hago extensivos a todas y todos los que ayudaron y mostraron siempre un gran compromiso, especial reconocimiento para Eduardo”.“Decía al inicio, Octavio me conmueve. Me conmueve su capacidad de dar y recibir amor, su coraje, su madurez, su sensibilidad al punto de querer cuidar él a mamá y papá y no nosotros a él. Me conmueven sus enseñanzas, sus reflexiones, me conmueve que tiene 8 años y vivió situaciones extremas con una entereza admirable. Y me conmueve su contagiosa alegría de vivir. La lucha sigue, el camino será aún difícil pero de lo que no hay dudas es que. Te amo hijo, te amo profundamente”, cierra el escrito de Marcelo Pagani.