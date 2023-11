Talles reales para cuerpos reales: una lucha que persiste

Elcura: "El derecho a la vestimenta es un derecho humano, hay que hacer un cambio social y cultural"

La necesidad de que todas las personas puedan encontrar ropa de su tamaño no es nueva. Pero, aunque no todos lo sepan, vestirse es un derecho y el Estado debe garantizarlo. Pese a que hay una normativa reglamentada, la misma, todavía no se lleva a la práctica y el derecho sigue sin ser cumplido.La ley buscaba mejorar la calidad de vida de las personas que no conseguían indumentaria, pero como en otros casos, los intereses se imponen sobre las necesidades de los ciudadanos.¿Qué pasa con la ley nacional? Ya cumplieron dos años y cuatro meses de la reglamentación de la ley 27.521, conocida como la Ley Nacional de Talles, que fue sancionada en 2019 y exigía realizar un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), mediante un estudio antropométrico a cargo del INTI, que entregaría los resultados a un Consejo Técnico Consultivo, quienes iban a realizar una tabla de talles, con dirigido a quienes fabriquen, comercialicen o importen indumentaria, para que se adapten a esa tabla de talles.En agosto de 2022, se notificó que el estudio antropométrico estaba listo para ser entregado y empezar a trabajar con la tabla de talles. Sin embargo, esa última etapa nunca llegó, porque no se enviaron los resultados.Todavía se desconoce la información recabada por el INTI, por lo cual, es imposible continuar con la aplicación de la Ley de Talles, ya que estos datos, constituyen la columna vertebral de la norma.Ya se cumplieron quince meses sin progresos. Lo único presente desde hace más de un año, es el abandono total y completo, por parte del Estado de quienes conviven con ese derecho vulnerado.Militantes de la ley, remarcan que "la vida social de las personas es una vida social vestida. La ropa también es un derecho y ese derecho, está siendo vulnerado”.Los números son contundentes. Una encuesta realizada por la ONG AnyBody Argentina (impulsora de la Ley de Talles), 5 de cada 10 personas expresan tener dificultades (siempre o frecuentemente) para encontrar ropa de su talle.En cuanto al impacto de no encontrar los talles, el 64% de las personas encuestadas respondió que esta situación, las llevó a "cuestionar su cuerpo".También se debe recordar que Argentina, es el segundo país con mayor cantidad de casos de Trastornos Alimenticios. Por lo tanto, la falta de implementación de la Ley Nacional de talles perjudica la salud y la calidad de vida de los argentinos.El tema fue debatido en, dees Encargada del Área de los equipos de Capacitación de la Subsecretaría de DDHH. También es conductora del Programa de Radio y TV, Somos Orgullo, que se emite por Elonce. Es activista y militante de los DD.HH.“El derecho a la vestimenta es un derecho humano porque impacta directamente en la personalidad de una persona, en el crecimiento de una infancia, juventud, eso trasciende a todos los espacios de hábitat”, opinó.Indicó que “el programa Somos Orgullo, junto con la Subsecretaría de DDHH, el Inadi, la tarjeta Sidecreer y otros organismos, tomamos la iniciativa de llevar adelante una campaña por la Ley de Talles. Queremos ir sumando comerciantes para poder capacitarlos, darles esta mirada, esta perspectiva, no solamente de las corporalidades distintas, sino también de las expresiones de género. Queremos hablar de las vestimentas masculinizadas y feminizadas, que cualquier persona pueda ir y comprarse lo que quiera. Los juguetes no tienen género, las prendas tampoco”.Remarcó que “cuando hablamos de Ley de Talles no solo se habla de obesidad, sino que fue planteada o pensada para luchar contra la bulimia y la anorexia también”.“Nuestra estrategia es ir de abajo hacia arriba, sumando al comerciante. Dentro de las capacitaciones que van a recibir van a poder hablar con profesionales, pero también ser asesorados respecto a poder dar una alternativa al cliente de a dónde acudir para conseguir ropa. Una cosa es decirles `no tengo tu talle` y otra ayudarlo a conseguir. Eso es construir ciudadanía”, remarcó.Contó su experiencia personal y aseguró que “llegué a pesar 200 kg, me operé, me hice bypass gástrico hace años, por una cuestión de salud, no estética. Después de que empecé a bajar de peso entendí que uno la pasa mal siendo una corporalidad muy grande. Tenía que ir a un restaurante, fijarme en qué silla me podía sentar, sino no entraba. Hasta el día de hoy me ha quedado eso de que tengo miedo de caerme”.“Las corporalidades perfectas no existen, es una cultura que tenemos que cambiar, primero desde nuestras casas, desde nosotros, y desde ahí seguir construyendo ciudadanía. Hay que hacer un cambio social y cultural”, finalizó.gerente comercial de Sidecreer, indicó que “decidimos tomar dos pasos, el primero orientado hacia el cliente, dándole el beneficio de tres cuotas sin interés y seis cuotas sin interés para que pueda financiarse, mejorar la compra en cuanto a la cantidad. Por otra parte, generamos una capacitación, que la haremos el 23 de noviembre a las 14 en Sidecreer. Invitamos a dueños de comercios y empleados para hablar de la diversidad de talles y de cuerpos”.“La gente no lo hace de mala, sino que tenemos un chip que hace que cuando entra una persona con determinada talla a un local, le dicen `esto no hay para vos` o `no te lo pruebes porque lo vas a estirar`. En la capacitación participarán abogados, Defensa del Consumidor, y una Psicóloga que explicará el dolor que siente una persona y lo que significa no tener el talle. Puede venir todo el mundo a informarse”, invitó.Informó que “uno de los temas que me planteaba el comercio de Paraná era que tienen gran dificultad para encontrar proveedores de talles grandes. Señalan que no son muchos y, por eso, la persona con exceso de peso debe vestirse con cosas feas, con lo que hay, sin diseño. Hay casas de diseños donde no existe el doble o triple XL. Por ejemplo, para una camiseta de la Selección hay un segmento que no puede acceder, porque no hay talles grandes. Nosotros desde la tarjeta queremos concientizar, que el comercio también venga a capacitarse”.Respecto a la diferencia de precios que hay, dijo: “no encontramos el motivo del abuso de precios. Creemos que es porque no hay competencia, muchos dicen que porque usan más tela y es más grande la prenda, pero una ropa de bebé es el doble de caro que una tela más grande. Queremos que los dueños de los comercios tomen conciencia de que existen diversas situaciones. Queremos que todas las personas se sientan bien, queridas y respetadas. Seamos personas libres”.Por último, Melisa Albornoz, delegada de INADI Entre Ríos, expresó: “Entre Ríos es una de las mayores provincias que tiene situaciones discriminatorias. Una de las primeras prácticas discriminatorias que aparece es la gordofobia, los cuerpos diversos, por eso solemos tener consultas, también denuncias y siempre remarcó el trabajo articulado con las instituciones”.Además, agregó: “La discriminación es un problema social que debemos abordarlo entre todos y desde el Inadi no vamos a poder erradicarla de forma individual, sino que es un compromiso de la ciudadanía entera. En este caso, los números que hoy aparecen son preocupantes”.Con respecto a las sanciones para aquellos comercios que no cumplan con la Ley de Talles, sostuvo: “Una de las cuestiones que no se implementa hoy es porque aparte de tener las medidas de los cuerpos, no se realizó tampoco la composición del Consejo Consultivo, quien tiene a cargo las sanciones y el cual no se ha formado”.“Es un gran problema, al cual lo vienen trabajando las distintas organizaciones, ONG y nosotros como institución del Estado. Lo tienen que impulsar las diferentes instituciones que hoy son parte de esa ley”, añadió.A su vez, se refirió al tema de las denuncias: “Desde el Inadi no tenemos poder de sancionar, pero podemos elaborar un dictamen donde si la persona decide hacer la denuncia judicialmente, es acompañado por ese dictamen y normalmente se tiene en cuenta lo que dictamina el Inadi. Se pueden acercar a calle Enrique Carbó 750 o escribirnos a nuestro mail que es entrerios@inadi.gob.ar y ahí se toma directamente contacto con asesoría legal, donde los vamos guiando para realizar el proceso de la denuncia”.Finalmente, contó: “A 40 años de la democracia, es importante remarcar el trabajo de estas instituciones y hay que seguir fortaleciéndolas para toda la sociedad”.