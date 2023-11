Temporal de granizo en Posadas: “Las piedras eran como una pelota de tenis”

El emporal de granizo en Posadas causó destrozos en techos, parabrisas de autos, ventanales e incluso tanques de agua. Entre los barrios más afectados se encuentran, los barrios Itaembé Guazú, Itaembé Mini, Las Tacuaritas y las chacras N°252, 239, 246, 146 entre otrosA primera hora de la mañana, desde las 5 aproximadamente, Posadas registró un fuerte temporal de granizo acompañado de abundantes lluvias lo cual generó destrozos en vidrios de las casas, autos con parabrisas destruidos, tanques de agua y calles inundadas y sucias debido a la caída de ramas.Los vecinos damnificados comentaron que los granizos eran de gran tamaño como pocas veces sucedió: “prácticamente hielo”. En la zona del Aeropuerto de Posadas, los autos estacionados tuvieron daños en los vidrios y en la chapa. De hecho, en una casa de parabrisas por Avenida Uruguay hay unos 40 vehículos con roturas esperando un presupuesto.

Un hospital, con daños en el cielorraso y anegado

Según dieron a conocer desde la subsecretaría de Emergencia Social de la Municipalidad, la zona Oeste fue la más afectada, “el granizo de gran dimensión ingresó por el barrio Itaembé Iguazú, en Nemesio Parma, Cruz del Sur, 508 Viviendas, cruza el arroyo Mártires e ingresa por las chacras N°252, 239, 246, 146, todo la zona de Villa Cabello y la zona del barrio las Tacuaritas”, causando daños severos en los techos de las viviendas más precarias, vidrios de ventanas e incluso tanques de agua.“Los granizos eran de gran tamaño, similares a una pelota de tenis, que es un tamaño muy importante”, señaló el director de Emergencia Social de la Municipalidad, Ricardo Koch.El funcionario explicó que, si bien los granizos causaron destrozos en varios puntos de la capital provincial, resaltó que los daños más severos se dieron en las “viviendas más humildes”.“Tiene otra característica de daños, porque cuando tenemos esta dificultad en un barrio pobre, perdemos los techos que generalmente son de cartón y con el agua que ingresa a la casa muchos elementos del interior de la vivienda”.En cuanto a las asistencias manifestó que trabajarán en primero instancia con los de mayor gravedad como por ejemplo el barrio Las Tacuaritas y las chacras N°246, 146 y la 239.“Estos son las zonas más afectados que tenemos por el momento, todavía estamos haciendo relevamiento”, expresó Koch y añadió “hay otros lugares afectados que también estamos llevando a las familias techos y lonas para que no se mojen sus pertenencias”.“Nuestro trabajo es sacarle de la emergencia a los afectados, por ahí le gente subestima la lona, ante una situación de estas lo primero que hay que hacer es cubrir la vivienda para evitar que se mojen las cosas, entonces lo primero que hacemos es poner la lona para luego desarmar todo el techo y poder cambiarlo”, explicó en funcionario.La fuerte tormenta provocó serios daños en el edificio. Se garantiza la atención en el área de guardia, no así en los consultorios externosPersonal que presta servicio en el hospital del barrio Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas conmocionados por la fuerte tormenta que se precipitó en la madrugada de este jueves, que provocó serios daños en varias áreas.Desde el nosocomio destacaron que, si bien se garantiza la atención en la zona de la guardia, no pueden hacerlo en los consultorios externos debido a la caída del cielorraso. Además, agregaron que el equipo de radiografía no funciona por lo que los turnos programados se encuentran suspendidos.Si bien, no hubo que lamentar heridos, si hubo serios daños materiales por lo que personal del municipio, gobernación y protección civil continúan con el relevamiento para determinar cuál es la cifra de familias damnificadas.El gerente asistencial del hospital, Luis Espínola, contó que registraron tres atenciones por personas lesionadas por el granizo, "los daños fueron cuatiosos, no nos encontramos con energía eléctrica pero por precaución ya que cayeron varios cables dentro. Hasta el mediodía estamos sin sistema porque cayó la antena en el barrio".El temporal con granizó que azotó Posadas provocó caída de ramas en distintos sectores de la ciudad por lo cual solicitan circular con mucha precaución. Las calles están húmedas y con montículos de hojas. Además, hay sectores de la ciudad sin energía eléctrica.En tanto, el Comité de Crisis de la provincia de Misiones se encuentra reunido, diagramando los trabajos a seguir luego del temporal con granizo que afectó a la ciudad de Posadas y la zona sur de la provincia.Desde la subsecretaría de Protección Civil, indicaron que se están evaluando los daños y la asistencia para los damnificados.“Teníamos alerta naranja por lluvias y tormentas, pero no por piedras de esta magnitud”, manifestó Atilio De León, director de la subsecretaría de Protección Civil.Cabe recordar que en alrededor de las 5.30 de este jueves una tormenta azotó la capital provincial con granizos de gran tamaño causando severos daños en viviendas y automóviles.