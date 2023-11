Emotivo acto de la Asamblea Ambiental al recordar la lucha contra las pasteras

En una emotiva celebración la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú conmemoró los 20 años de lucha y compromiso en un acto realizado en el Instituto Magnasco.Con la presencia de integrantes históricos de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, autoridades del municipio, encabezado por el intendente Martín Piaggio y autoridades electas, se conmemoró el evento donde se vivieron momentos de emoción.El acto se relaciona con el 4 de octubre de 2003, cuando se realizó la primera marcha desde Gualeguaychú a Fray Bentos, Uruguay, para expresar la preocupación sobre el proyecto de instalación de la empresa pastera Ence.Luego de realizarse un repaso histórico de las dos décadas de actividad y compromiso por parte de la asamblea, el ex intendente Emilio Martínez Garbino realizó un recorrido de los momentos que le tocó atravesar junto a la Asamblea Ambiental y lo que fue su origen.Luego fue invitado a subir al escenario el ex intendente Daniel Irigoyen y el ex director de Cultura Javier Villanueva quienes también hicieron un repaso de los primeros momentos de la Asamblea Ambiental entregando anécdotas que forman parte de la historia.

También se compartió un video en donde se revivieron imágenes de la lucha, generando mucha emoción en el público que había colmado el salón del Magnasco, al poder ver a referentes históricos que ya no están, pero que han sido partícipes fundamentales a lo largo de la lucha.Luego se convocó a las mujeres que son parte de la historia de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú quienes recibieron de parte del intendente Martín Piaggio y de la viceintendenta Lorena Arrozogaray, un presente.Piaggio hizo uso de la palabra y destacó lo que ha sido la Asamblea: “En el recorrido histórico aprendimos mucho desde esta lucha. Tuvimos la grata oportunidad de estar junto a la Asamblea durante ocho años desde la gestión municipal, pero Botnia ya estaba funcionando”.“Pero siempre llevamos el mensaje de la Asamblea, incluso tuvimos que vivir algunos dolores de cabeza al tener que contradecir a figuras de la política, quienes expresaban que el conflicto se había encapsulado”.Finalmente para cerrar el evento el músico local Damián Lemes entregó dos piezas musicales cerrando un evento que convocó nuevamente a quienes han sido tan importantes en la larga lucha de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. (Radio Máxima)