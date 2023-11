Pequeñas señales dan esperanzas por el joven golpeado al salir de un boliche

Policiales Un joven quedó con muerte cerebral tras una golpiza al salir de un boliche

La familia de Lautaro Alvaredo, el joven de 19 años que quedó con muerte cerebral tras un brutal golpiza a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, renovó sus esperanzas lueg que el paciente mostró señales de pequeñas señales motrices.Los padres del joven indicaron que smueve sus dedos u hombros cuando es estimulado, motivo por el cual todavía no permiten que el INCUCAI done sus órganos."Estamos convencidos de que Lautaro se está curando, que Dios lo está curando de a poco", aseguró su papá Diego.A pesar de que el joven continúa en terapia intensiva en la clínica Mariano Moreno, de la localidad homónima, y de que los médicos le informaron que su estado es irreversible, los padres "esperan que suceda un milagro"."Ellos siguen en su postura de que tiene muerte cerebral, pero yo les pedí que no hagan nada en contra sino que hagan cualquier cosa que sea a favor de Lautaro", explicó Diego a un medio.Además, se mostró convencido de los avances de la víctima: "Él tiene reflejos, se mueve. Si le apoyás algo frío como que se corre. Te mueve algún dedo, por ahí te mueve un hombro".El hombre también reconoció que en la clínica se mostraron asombrados de las señales motrices en el joven: "Los médicos se vieron sorprendidos. Las enfermeras se pusieron a llorar. Pensamos que es un milagro".Aunque se trata de factores más que alentadores para la familia, los doctores les explicaron que una de las posibilidades es que sean "reflejos eléctricos" provenientes de la médula, ya que en nuevos estudios se comprobó que el panorama médico es el mismo que desde el primer día.Respecto a la situación judicial, por el momento solo hay dos jóvenes detenidos: se trata de Fabricio Román Stella, de 18 años, y Ian Agustín Noguera Galeano, de 19, quienes se entregaron a una comisaría.El 6 de noviembre pasado, luego de una discusión en el boliche Cyryx, situado en la avenida Luro al 5700, a la salida se produjo una pelea en la que Lautaro fue agredido a patadas en la cabeza. Fuente: (NA)