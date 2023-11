Nuevo informe advierte que TikTok puede perjudicar la salud mental de niños

Niños y adolescentes que utilizan la red social TikTok quedan expuestos a contenidos relacionados con depresión y suicidio que "suponen un peligro" porque "pueden empeorar problemas de salud mental preexistentes", alertaron dos estudios difundidos por Amnistía Internacional.



Los informes "Empujados a la oscuridad: El feed «Para ti» de TikTok fomenta la autolesión y la ideación suicida", y "Siento que no se me protege: Emboscada en la red de vigilancia de TikTok", revelaron "los abusos que sufren los niños y jóvenes que usan la app y las formas en que estos abusos son causados por su algoritmo", señaló la organización a través de un comunicado.



Según los resultados de la investigación, los videos relacionados con salud mental son "potencialmente dañinos" y "suponen un peligro", en especial para el rango etario de los más jóvenes. Esto se debe a que "más de la mitad de los videos de la sección «Para ti» relacionados con problemas de salud mental, romantizan, normalizan o animan al suicidio", indicaron desde Amnistía.



La investigación, que contó con una etapa técnica y otra manual, incluyó más de 30 cuentas automatizadas creadas para representar a jóvenes de 13 años de Kenia y Estados Unidos, con el fin de medir los efectos del sistema de recomendación. También se realizó una simulación manual con una cuenta en Kenia, otra en Filipinas y otra en Estados Unidos.



De esta forma, se evidenció que los resultados de búsqueda que aparecen en la sección "Para ti", fomentan la "búsqueda incesante de la atención de los usuarios", quienes "corren el riesgo de exacerbar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y las autolesiones".



El contenido recomendado es "potencialmente nocivo"



El feed "Para ti" es una página altamente personalizada y de desplazamiento infinito de contenidos recomendados algorítmicamente en base a los intereses del usuario.



Tras la utilización de la plataforma durante cinco o seis horas, "uno de cada dos videos mostrados estaba relacionado con la salud mental y era potencialmente nocivo", señalaron en el estudio. Esta cifra se multiplicó "aproximadamente por diez" en las cuentas de los usuarios que no hacen búsquedas referidas a la salud mental.



Para la psicóloga Laura Jurkowski, el estudio "demuestra lo que uno ya sabe y se ve en la práctica con la consecuencia de estas plataformas, lo adictivas que son y las repercusiones que están teniendo en la salud mental".



En estas plataformas "no hablan del tema de forma responsable, sino lo que hacen (algunos de los usuarios) es enseñar técnicas o mostrar cosas como técnicas para no comer o generar vómito", que luego son mostradas en la sección "Para ti", ejemplificó en diálogo con Télam.



En el marco de estas investigaciones, se evidenció cómo el diseño de la plataforma de TikTok "fomenta el uso poco saludable de la aplicación", al maximizar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.



Otra de las conclusiones del estudio es que TikTok aplica protecciones desiguales a los usuarios de diferentes partes del mundo, y en Argentina "la protección es ínfima en comparación con los países de la Unión Europea".