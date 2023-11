La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y sus 20 años de lucha contra las pasteras

Un poco de historia



La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, realizará este miércoles en el Instituto Magnasco un acto para recordar los 20 años de lucha contra la contaminación de la pastera Botnia, rebautizada hace unos años como UPM.Martín Alazard, miembro de la organización, adelantó que “el acto es un reconocimiento, y un recordatorio a la lucha medioambiental del pueblo de Gualeguaychú. Decidimos hacer un autohomenaje de toda la gente que trabajo en esto, algunos están y otros ya se fueron. Vamos a reencontrarnos todos y vamos a rendir este modesto homenaje, miraremos películas, documentales, de las cosas que hemos vividos, y escucharemos algunos testimonios”.Está previsto que el encuentro dure aproximadamente una hora y media, tiempo en el cual también se leerán saludos y adhesiones que diferentes instituciones. “Queremos hacer un reconto, plantearlo, mostrarlo y refrescarle la memoria a algunos”, adelantó.Sobre las personas participantes, Alazard dijo que estarán presentes miembros históricos de la entidad y si bien no hicieron invitaciones especiales, señaló que todos los funcionarios, tanto salientes como electos están invitados a formar parte del homenaje.En octubre de 2003, ambientalistas de la ciudad tomaron la decisión de comprometerse con el cuidado del río Uruguay y reafirmar su posición de lucha frente a la pastera UPM (ex Botnia) a partir de documentación que los hermanos del país vecino comenzaron a pasar, los gualeguaychuenses fueron tomando conocimiento de la envergadura de la empresa y sus potenciales riesgos ambientales, hoy ya verificados y sostenidos por el Tribunal Penal Internacional de La Haya.“Fuimos reuniendo más información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de amigos y colegas de luchas de todos lados del mundo que aportaron datos de la contaminación de estas empresas. Y se puso en marcha el movimiento con mucha agilidad y se comenzaron a organizar en diferentes grupos. Eso hizo que se sumara toda la comunidad de Gualeguaychú”, recordó Alazard.En este sentido, confirmó que la Asamblea vivió cuatro momentos distintos: el inicio, los cortes de la ruta internacional, el fallo de la Haya y el momento post dictamen de la Justicia.“Después del fallo de la Haya, la gente se terminó de desanimar, pero no se siguió informando”, se lamentó el ambientalista.Es por esto que el evento que celebrará la Asamblea Ciudadana Ambiental busca además de reivindicar y recordar los 20 años de lucha, mantener vigente su posición con respecto a las pasteras instaladas en suelo uruguayo.“Botnia violó en reiteradas oportunidades el estatuto del rio Uruguay. No hay industrias contaminantes de la magnitud de esta pastera, cuya magnitud se asemeja a 23 parques industriales como el nuestro. Todo esto hace que la lucha persista, en mayor o menor medida. El día que nos toque difundir la contaminación los efectos negativos de la salud caeremos en este tema de tomar acciones”, enfatizó Alazard. (Diario