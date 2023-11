Se secó el río que atraviesa Carlos Paz y hay alerta por la falta de agua: fotos

Sociedad Declararon alerta roja en Carlos Paz por la sequía

Es crítica la situación en Cosquín

Las sierras cordobesas atraviesan una de las sequías más intensas de los últimos años y en Villa Carlos Paz, tanto el lago San Roque como el río San Antonio muestran dramáticas imágenes por la falta de lluvias. Desde el municipio, se dispuso un plan de contingencia que incluye cortes de agua sectorizados y la implementación de la Alerta Roja en el servicio.Se pide a los vecinos que hagan un uso responsable del vital elemento y se dispuso el envío de camiones cisternas para llenar los tanques domiciliarios.Por la escasez de lluvias que afecta a las zonas serranas de la provincia de Córdoba, Carlos Paz entró en alerta roja por la bajante de los ríos que alimentan al lago San Roque y el municipio pidió extremar su uso.Algunos barrios ya no cuentan con el suministro de la cooperativa local y, si los habitantes no cuentan en sus casas con una cisterna o reserva, directamente no tienen agua.Pese a que el San Roque tiene muy poca agua en la zona céntrica, desde la Secretaría de Recursos provincial indicaron a Cadena 3 que los niveles están en el promedio para la época."Al lago uno lo ve bastante bajo, pero es lo habitual para esta altura del año. Respecto a 2022, estamos centímetros arriba de esos niveles, es el punto medio para este momento", explicó el titular de Recursos Hídricos, Edgar Castelló.También indicó que otros lagos, como Los Molinos, se encuentran en el nivel habitual para esta altura del año. Sin embargo, advirtió por los restantes espejos de agua que tiene Córdoba.La sequía afecta a otras localidades como Santa María de Punilla, que debió restringir la provisión en los sectores más altos. En tanto, hay problemas en Alta Gracia, donde algunos barrios sufren cortes por la bajante del río Anisacate que afecta al dique La Toma, que abastece a la ciudad.El intendente de esa localidad del valle de Punilla, Gabriel Musso, habló con Cadena 3 y expresó que la sequía se siente con fuerza y afecta desde hace meses al lago San Buenaventura que abastece a la planta potabilizadora local."Hace rato que no rebasa el nivelador y estamos desde hace dos meses bajo la emergencia hídrica. Estamos con bombas que nos ha provisto el Gobierno provincial, pero también se están quedando sin agua para bombear", explicó.Y añadió: "La Secretaria de Servicios Públicos nos esta ayudando y mañana (por el martes) tendremos una reunión para tomar medidas urgentes, la situación es inédita. Es una sequía que no nos ha tocado nunca".