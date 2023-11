Fotos y mensajes con alumnos de primaria: habló la maestra denunciada por abuso

Daniela Mujica, la maestra de la escuela N° 58 de La Plata que fue denunciada por grooming y abuso sexual, rompió el silencio y negó estar vinculada a los hechos por los cuales se la acusa. “La información está tergiversada”, dijo.Acompañada por su abogado Álvaro Núñez, remarcó que con respecto a los chats “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba.“Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”, aseguró.En esta misma línea, afirmó que “jamás” besó a un chico y se refirió a las supuestas invitaciones que les hacía a su casa para que se metan a la pileta: “Vamos a empezar porque no tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta los invitaría”.Con respecto a la foto que aparentemente le mandó a uno de sus alumnos, el abogado Núñez explicó: “Es una foto que se envían entre los chicos, esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola”.Sobre el vínculo con los padres de los chicos involucrados, Daniela sostuvo: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.Por su parte, el abogado señaló que con respecto a los chats, esas conversaciones “no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella”. Asimismo, expresó que la docente “va a salir totalmente absuelta”. Fuente: (Tn)