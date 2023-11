Naomi Omarini, la joven que con su dulce voz cautiva escenarios en la región

Naomi Omarini, es una joven oriunda de Piedras Blancas, que con su voz ha cautivado al público en diversos escenarios de la región. En el marco del micro Espejo de mi Tierra, Elonce dialogó con la cantante quien brindó detalles de su carrera.En una entrevista, contó que desde muy chica siempre estuvo ligada a la música, comenzó tocando la batería y luego descubrió su amor por el canto y desde allí enfocó toda su carrera en este sentido.“Tuve una infancia muy linda y siempre me gustó la música, lo tomaba como un juego, hasta que un día mi papá me dijo que piense en la música como un camino para tomarlo como un trabajo”, mencionó al contar que en un comienzo cantaba temas de folclore y después fue incorporando otros géneros.En ese camino musical, desde hace un tiempo se dedica a la música urbana y trabaja en dos temas musicales. “Me daba miedo sacar mis propias canciones, pero la gente me ayudó mucho”, amplió.La joven mencionó que participó de los juegos Evita y tuvo la oportunidad de llegar a la final y presentó a la canción, que habla sobre Piedras Blancas”, mencionó al recodar en todas las competencias de las que participó siempre contó con el apoyo de sus padres, tios y hermanos.