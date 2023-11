Un tren impactó contra el acoplado de un camión: conductor se salvó de milagro

Un camión con acoplado que se dirigía al puerto de Arroyo Seco fue embestido por un tren y el chofer salvó su vida de milagro gracias a una rápida reacción, este lunes a la tarde en el cruce de la ruta 34 con la A012.Según relató el camionero, obstaculizado por algunos árboles no vio venir a la formación y por el viento tampoco escuchó la bocina.Recién la observó cuando ya estaba cruzando las vías, aunque pudo acelerar rápidamente y evitar que el impacto sea sobre la cabina, lo que hubiera tenido consecuencias mucho más graves. El tren chocó contra el acoplado y el conductor no sufrió heridas.“Tuve suerte, agarró la parte del medio del acoplado. Venía desde el oeste, estábamos esperando para pasar, cuando largó el tráfico se me cruza una trafic, mermo la marcha y no vi el tren que venía, tampoco escuché la bocina por el viento”, explicó.Y agregó: “O pasaba o me agarraba el chasis. Estoy bien, gracias a Dios fue el susto nada más”.El choque provocó un desparramo de trigo sobre la traza y gran cantidad de gente se acercó para llevárselo en bolas y otros elementos.Con el tránsito totalmente cortado, personal policial y de Seguridad Vial trabajó durante horas para retirar el acoplado y normalizar la circulación.“La peor complicación es la gente que viene a llevarse el cereal, no acatan las indicaciones”, expresó un trabajador de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.