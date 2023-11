Acompañan a programadores en su inserción en la industria del software

El secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, mantuvieron hoy en Mar del Plata, un encuentro con más de 140 programadores de Argentina Programa 4.0 que recibieron acompañamiento del Ministerio de Economía para formarse en programación y facilitar su inserción laboral en la industria del software.



El plan de capacitación cerrará este año con más de 70.000 egresados y más de 350.000 inscriptos en 43 unidades académicas, y sólo en Mar del Plata cuenta con 12.500 inscriptos y más de 3.000 que ya lo aprobaron, según detalló un comunicado oficial.



En el encuentro las autoridades formalizaron la entrega de tarjetas con un cupo de $460.000 cada una, destinadas a la adquisición de equipos informáticos, con el propósito de fortalecer a las y los participantes del curso con las herramientas necesarias para fortalecer sus estudios y facilitar su inserción laboral en la industria del software.



"Hoy me toca ser secretario de Economía del Conocimiento y ser parte del gabinete económico de Sergio Massa. Pero antes que nada, soy marplatense, así que me llena de orgullo poder estar entregando tarjetas de Argentina Programa en mi ciudad con más de 146 beneficiarias y beneficiarios", dijo Cheppi a los jóvenes presentes, a quienes felicitó por su esfuerzo y alentó para que continúen con sus estudios.



El secretario también resaltó la solidez y competitividad del entramado productivo marplatense: "Nuestra ciudad tiene un potencial enorme para ser un polo de excelencia tecnológica que promueva un ciclo positivo de crecimiento económico, de bienestar social, que atraiga más negocios, talento e inversión", por lo que subrayó la importancia de promover la capacitación de recursos humanos locales que, a su vez, reduce la posibilidad del desarraigo.



Por su parte, de Mendiguren aseguró que "estamos en una semana clave donde se va a discutir qué modelo de país queremos y en ese debate está también el futuro de todos los programadores y programadoras y de todo el sector de la economía del conocimiento. Este modelo productivo-competitivo que impulsa Sergio Massa nos permitió que, más allá de todos los inconvenientes, hoy el país tenga por delante un horizonte promisorio de la mano del petróleo y del gas, de la agroindustria, del turismo, y todo ese crecimiento viene de la mano de una alta demanda de tecnología y de saberes técnicos. Tenemos que defender este modelo porque lo que viene por delante para la Argentina y para ustedes es extraordinario".



Argentina Programa 4.0 fue diseñado para acercar a más argentinas y argentinos a los conocimientos de lenguajes de programación utilizados por las empresas del sector del software. En la actualidad, esta industria tiene alrededor de 9.000 búsquedas abiertas para puestos de trabajo bien remunerados y con posibilidad de crecimiento profesional.



Mar del Plata cuenta con 80 empresas, 400 microempresas, emprendimientos y servicios profesionales de la economía del conocimiento, que superan los $3.150 millones de facturación anual y $1.300 millones de exportaciones al año.



En cuanto a los equipos informáticos, la idea es brindar la herramienta a quienes no cuenten con una, para achicar la brecha e igualar oportunidades de acceso. Los modelos y características de las computadoras disponibles se definieron en función de las necesidades de la industria y están disponibles en la tienda virtual del Banco de la Nación Argentina.