Piloto fallecido había estado en la Aerosport realizada hace un mes en Paraná

Policiales Cayó un avión de guerra en medio de una exhibición y murieron dos personas

Sociedad Quiénes eran los dos pilotos que murieron en un festival de acrobacias aéreas

tras un accidente en el aeroclub de Villa Cañás (Santa Fe), donde se desarrollaba un festival de acrobacias aéreas.Ambos murieron tras precipitarse el avión reactor de entrenamiento militar L29 Dolphin, de origen ruso, en el que iban, cuando la aeronave, se estrelló.El evento, incluyó una amplia variedad de actividades relacionadas con el vuelo y la aviación. Además, se destacó la participación activa de instituciones, empresas y organismos vinculados a esta emocionante actividad, ante una audiencia que superó las 6500 personas a lo largo del fin de semana.En ese marco, se destacaron las acrobacias aéreas realizadas por los pilotos Cristian Grecca, Hernán Roff, Juan Pablo Pitchel y Nicolás Skare, quien este fin de semana, falleció en la localidad santafesina de Villa Cañas, tras un accidente aéreo cuando realizaba secuencias acrobáticas para el público.En esa oportunidad, el pasado 01 de octubre, Nicolás Skare, que se inició como piloto agrícola hace 46 años, dialogó con Elonce sobre las exigencias de pilotear aeronaves de este tipo.Skare había contado que realizaba acrobacias hacía 10 años y había comentado cuál era su especialidad en el aire. “Hago maniobras bajas, pero son de velocidad. No hago nunca maniobras bajas que sean sin velocidad, siempre es controlada”.Además, aclaró: “Arranco arriba y como el avión no tiene tanta potencia, voy desde arriba hacia abajo”.Sobre las emociones que siente a diario, el piloto reveló: “Es adrenalina de la buena lo que se siente y volamos para nosotros. Nos divertimos en ese vuelo y no pensamos en el de abajo. Solamente pensamos en el de abajo cuando llegamos y paramos el motor”.Por último, motivó a los más jóvenes a que se animen a estar arriba de un avión: “Hace falta pilotos en el mundo y no solamente en Argentina. Métanse, pónganse metas y cúmplanlas”, había señalado a Elonce en la nota realizada el pasado 01 de octubre.