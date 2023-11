“Los bebés prematuros son un milagro y las familias muy valientes”, dijo médica

Cada año se conmemora internacionalmente en función de la iniciativa promovida desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Semana de la Prematurez para generar conciencia sobre los derechos de los niños y niñas que nacen antes de tiempo y movilizar a los miembros de los equipos sanitarios y toda la comunidad, para garantizar su protección y cumplimiento efectivo.En ese sentido este año el lema se centra en el “Acceso de la familia a la Neonatología. Sin restricciones. Sin horarios. Todo el tiempo”. En este marco,dialogó con los referentes de esta área en el hospital materno Infantil San Roque de Paraná.“Las familias sin horarios todo el tiempo adentro, es algo en lo que fui creciendo en todos estos años”, dijo la médica subjefa Neonatología, Andrea Motta, a Elonce al señalar que, en todos estos años, tuvo muchos casos de bebés muy pequeños pero la que más recuerda es una bebita de 450 gramos.La médica describió como “un milagro” lo que ocurre con los bebés prematuros: “Salen adelante con una fuerza increíble, los pequeñitos se adaptan bien y siempre está la esperanza”, amplió.Un trabajo muy importante en neonatología es el de la Fundación Neonatológica (Fundneo), que es una entidad que realiza tareas de manera incansable por los bebés y sus mamás. Allí, las ayudan y las contienen. El sector reúne una cocina comedora, duchas, y las habitaciones donde descansan. El Hospital les provee del desayuno, almuerzo y cena.Una de las responsables de esta área, Iris, mencionó que “todo surgió porque las mamás del interior se quedaban en el piso, y si bien tenían lugares donde ir a alojarse ellas no querían estar lejos de sus bebés, se quedaban ahí tapadas con una frazada”.“En este momento tenemos unos 12 lugares donde las mamás se pueden quedar y estamos orgullosas de todo lo que se ha logrado”, expresó al destacar el rol de cada uno de los trabajadores que intervienen en el área.Una de la mamá, Silvina Benítez, contó que tuvo un bebé, Julián, y nació a las 31 semanas. “Tenía mucho miedo, pero ya va cuatro semanas y si bien es difícil, no se hace tan pesado gracias al trabajo de las enfermeras y a la fundación”.La mamá contó que está unas diez horas en el hospital, “sueño con que mi bebé logre salir de acá y crezca sano y sea un niño feliz”.En tanto, el papá contó que trata de ir lo más que puede la neo y se organiza “con los horarios de trabajo. Aunque sea unos minutos quiero tenerlo upa. Con palabras no puedo explicar lo que se siente y cada gramo que sube es una bendición”.“Los enfermeros y médicos ponen todo el empeño para que nuestros hijos salgan adelante”, valoró.Por su parte, otra mamá, Sofía, mencionó que hace 117 días que su hijita está en la neo: “nació muy pequeñita con 860 gramos. Todos los ´días le veo la gana de vivir y lucharla para que salga adelante”.“Si Dios quiere nos vamos esta semana, estoy todos los días de 7 a 22 horas. Desde el primer día las enfermeras me ayudaron mucho y es algo que lo agradezco mucho”, sostuvo.Una de las enfermeras, Valeria, mencionó que “los bebés y sus familias se merecen todo. Trabajamos para que el lazo con la mamá siempre este unido y que el vínculo no se pierda. No hay que dejar de al lado la humanidad”.Detalló que en esta semana “van a trabajar aún más para fomentar este vínculo”.