Donante anónimo aportó $1.000.000 y podrán operar a beba entrerriana

Sociedad Piden colaboración para pagar costosa cirugía para una beba entrerriana

Una familia de Santa Elena acudió a la ayuda solidaria de la comunidad para poder salvar la vista de su hija. Este domingo su papá confirmó que gracias a un donante anónimo que aportó un millón de pesos, pudieron llegar al monto que necesitaban. "Nos estalla el corazón de agradecimiento. No hay palabras para agradecer la generosidad de todos y cada uno de ustedes que con su granito de arena hicieron esto posible", expresó.La pequeña debe ser operada cuanto antes, ya que corre el riesgo de quedar ciega si no se le realiza la cirugía., una suma que sus padres no pueden afrontar solos.Ante esta situación, Yael y su esposo habían decidido apelar a la solidaridad de la gente y habían lanzado una campaña para recaudar fondos. “Debemos contar con 2 millones aproximadamente para su operación y apelamos a la solidaridad de la gente, no soy de hacer estas cosas, pero es muchísima plata. Con su papá estamos buscando todas las formas posibles de conseguirla. Y desde ya agradezco de corazón a todos aquellos que colaboran, que comparten y están en estos momentos difíciles y angustiante”, había expresado la mamá.Hasta que finalmente, la feliz noticia llegó este domingo. Con la suma ya recaudada, se espera ahora que la cirugía pueda concretarse cuanto antes, publicó