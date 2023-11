Lunes fresco en Entre Ríos: cómo estará el tiempo durante esta semana

Tras el paso del frente frío durante este domingo, con la llegada de viento del sur y algunas lluvias, las condiciones de tiempo tienden a ir mejorando para el área central del país, aunque no se descarta la probabilidad de algunos chaparrones durante este lunes en Entre Ríos.Las marcas térmicas durante la presente jornada no superarían los 22 grados en nuestra provincia.se anuncia algo más de sol y con ello las temperaturas ascenderían un poco hasta los 26 grados.estaría más templado y se prevén de 27 a 28 grados para la tarde, cuando no se descarta que pueda haber alguna inestabilidad con tormentas y lluvias aisladas. Las mismas podrían mantenerse hasta ela la mañana. Por la tarde se tornaría más cálido y podrían alcanzarse los 29 grados.retornaría el calor y podrían superarse los 30 grados, aunque a la tarde también estará latente la probabilidad de tormentas que podrían extenderse hasta el sábado.