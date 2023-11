“En Entre Ríos siempre hubo un espacio para mí”, agradeció Soledad Pastorutti

Sociedad Un guiso de arroz fue el plato ganador en la Fiesta Provincial en El Pingo

Soledad Pastorutti fue la encargada de coronar una nueva edición de la Fiesta Provincial del Guiso, desarrollada anoche en el Predio Ferroviario, frente al Camping Municipal, en la localidad de El Pingo.transmitió el evento en el marco de "Nuestras Fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.y agradeció a Entre Ríos por seguir recibiéndola con aplausos y los brazos abiertos.“Es un placer estar en esta fiesta, porque había mucha expectativa y porque viene creciendo año a año; entonces, es una gran responsabilidad”, aseguró la oriunda de Arequito.En relación a la festividad que la convocaba, la artista confesó que le gusta el guiso de lentejas. “Cocino con lo que hay en casa, no busco en libros ni pregunto cómo tiene que hacerse, sino que soy bastante intuitiva para cocinar; lo mismo que para la música”, reveló. De acuerdo a lo que mencionó, el plato que ella prepara depende los ingredientes disponibles y de quiénes sean los comensales porque a sus hijas no les gusta la zanahoria.“La calidad de la gente fue maravillosa porque nos recibieron muy bien, nos esperaron con comidita y subir al escenario a cantar, también fue maravilloso”, contó “La Sole”, quien pidió disculpas por no haber llegado con más tiempo para recorrer la localidad porque, previamente, tuvo la presentación de su disco en el teatro Coliseo y una fiesta privada.“Entre Ríos es una provincia que me vio crecer e incluso, antes de subir a Cosquin, yo ya venía a poblaciones de Entre Ríos a probarme, a golpear las puertas, y siempre me recibieron con mucho cariño y siempre hubo un espacio para mí y lo sigue habiendo, que es lo que más me sorprende y más me alaga”, destacó en relación al público entrerriano.Finalmente, instó “a no caer en el bajoneo por la incertidumbre, sino que sigan para adelante porque vivimos en un país maravilloso y somos capaces de superar un montón de cosas”. “Si hay salud y ganas, el resto viene por añadidura”, remarcó y cerró: “Soy una cantora del pueblo y mi música siempre estará para todos ustedes”.