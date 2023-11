Con el show de Soledad Pastorutti, se cerró la Fiesta Provincial del Guiso 2023

Elonce

, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región. Se llevó a cabo en el Predio Ferroviario, frente al Camping Municipal. Soledad Pastorutti fue la encargada de dar el cierre en el escenario. Previamente, estuvieron Juan Manuel Bilat, Gerardo Farías y Sound Power.Una de las personas que estuvo a cargo de las ollas dialogó consobre la propuesta de este sábado. En ese sentido, se refirió a lo que se ofrecía en el predio: “Estos son dos guisos distintos: uno va a ser de fideos y otro de arroz. Ambos serán con pollo y chorizo casero”. En total, la capacidad en cada olla habrá 150 litros por lo menos.Para llevar a cabo este trabajo, “se ocupa siete u ocho kilos de arroz. Va dependiendo de la cantidad que se quiere hacer. De fideo un poquito menos, de cinco a seis kilos”. El provenzal, pimentón, sal, pimienta, perejil, cebolla, morrón y zanahoria para llevar adelante la preparación.El precio de la porción que se vende al público ronda los 1.500 pesos. “Es una porción bien abundante, se come muy bien. Va acompañada de cubiertos, pan y servilletas”, informó.Una mujer oriunda de la localidad de Tabossi llegó con su hija y rescató que en su ciudad también se encuentra la Fiesta de la Estaca. En su caso particular, nombró que no tiene preferencia a la hora de preparar los alimentos. Asimismo, su hija Raquel logró adquirir una porción de guiso.Analía, de Cerrito, tenía uno de los stands junto con gente de María Grande y de El Pingo. “Estamos acá por segunda vez. Nuestro equipo se llama Shalom, significa paz y amor. Nosotros hicimos el guiso con fideos caseros al morrón y chivo. Después tiene verduras de la huerta de nuestra casa”, acotó. Además, tienen pan y torta asada para acompañar la comida.“Está muy completito y está muy rico”, aseguró la vendedora sobre los comentarios que le han llegado hasta el momento de las porciones que ofreció al público en la fiesta provincial.Por otro lado, compartió qué diferencia tiene hacer el guiso a fuego de leña: “Es más sabroso y rico. Sale ahumado y eso le da un sabor especial. Los invito a que degusten. Está espectacular”.Gonzalo, Martín y Matías, oriundos de Hasenkamp, integraron Sabor Vintage y tenían una particularidad en su presentación: “En este caso trajimos guiso viaipi, de la zona de Paraguay y Corrientes. Está presentado en un pan de zanahoria”. También comentó que tiene charqui, carne fresca y legumbre “para realzar el sabor y hacerlo más compuesto”.Saberes y Sabores de la Cocina fue otro grupo oriundo de Viale que participó del evento para tener el mejor guiso, calificó la performance del grupo: “Nos fue bastante bien”. “Hicimos un guiso de ciervo con trigo candeal. Es un sabor auténtico y silvestre”. También reconoció que buscaba salir de lo tradicional y no apostar al arroz.Un grupo de Paraná, la capital de Entre Ríos, estuvo presente en el lugar y se llevó un merecido reconocimiento. En esta ocasión, su preparación fue un guiso de osobuco. “Es glaseado al vino tinto, el cual lo desgrasamos y desmechamos para que pueda tener la textura de un guiso. Después tiene picaña, chorizo colorado y los clásicos arroz, papa y zanahoria.Gladys Salomón, perteneciente a Aldea María Luisa, decidió optar por el osobuco con fideo moñito para presentar ante el jurado. “Los primeros guisos eran así: con poca materia”, amplió. Pimienta de Cayena, solo ubicada en Sudamérica, fue la particularidad con la que contaba el emplatado.Los Tomasi es otro de los grupos que estuvo presente, en este caso desde la localidad de Cerrito. “Fideos caseros cuadraditos, que fue lo que le llamó la atención al jurado, le gustó. Tiene mucha verdura, caldo y arriba acompañamos con un tostado de frutos secos con ralladura de limón”, afirmó sobre su elección.Luego de la premiación con el mejor plato de la tercera edición, llegó el momento más esperado: la presentación de "La Sole". Con algunos clásicos y canciones de su nuevo repertorio, la artista cautivó al público.Logró que los entrerrianos saquen los celulares, prendan las luces de sus teléfonos y regalen una postal bellísima para conmemorar una nueva edición de una fiesta provincial que, año tras año, gana más adeptos.Al escenario en el predio del camping municipal le llegó el momento de estar para Sound Power, que desde hace ya un tiempo es común verlos en algunas fiestas provinciales. Con música tropical, hizo que el público se anime a aplaudir y a bailar desde sus asientos.Juan Manuel Bilat fue el segundo artista en salir a escena este sábado, con la compañía de músicos de diferentes puntos que ofrecieron la guitarra, la voz y otros instrumentos para maravillar al público presente.La gala musical también ocupó una importante parte de la transmisión de Elonce. Gerardo Farías contó con varios de sus clásicos que hizo deleitar al público presente oriundo de El Pingo y alrededores.“Imposible”, “Te voy a amar”, “Ella” y “Quieres ser mi amante” son algunos de los temas que no pudieron faltar este sábado con clima ideal.La fiesta del guiso es una de las 12 seleccionadas de Entre Ríos a través del programa festivales argentinos. Un acontecimiento que se sumó a una tradición de los festejos del aniversario de la localidad.Se eligió el guiso como plato porque se encuentra presente en todas las culturas de la humanidad, en sus diferentes formas y estilos. Durante siglos se configuró un ritual de encuentros, tradiciones, e historias de vida. El evento no solo estuvo pensado para la localidad de El Pingo sino también para los pueblos vecinos que quieran disfrutar de una jornada pensado para la familia.