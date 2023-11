La Noche de las Heladerías tuvo un récord de 400 locales adheridos

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) destacó que la 7ma. edición de La Noche de las Heladerías contó con la adhesión de más de 400 heladerías en todo el país, marcando un nuevo récord, informaron desde la entidad.



"Con récord de locales adheridos en toda la Argentina y dos nuevos sabores que sorprendieron: "Dulcemate" y "Bombón argentino" miles de fanáticos y fanáticas del helado colmaron las heladerías artesanales de todo el país, además siguen las acciones solidarias y la promoción del Helado Artesanal hasta el cierre de la Semana", señalaron desde AFADHYA



Este año se presentaron dos nuevos sabores, calificados de "bien argentinos", como el Dulcemate (combinando la yerba mate y el dulce de leche) y el Bombón Argentino (crema dulce de maní, chocolate con leche y trocitos de bombón)



Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, señaló que "este año, la Noche de las Heladerías no solo cumplió, sino que superó las expectativas porque batió récord en la cantidad de locales adheridos que superaron los 400 en todo el país".



"En el país se consumen 6,9 kilos de Helado Artesanal (HA) per cápita por año y 10 kilos en el verano. Nueve de cada diez personas lo consumen todo el año, sin importar la estación. Asimismo, el Helado Artesanal Argentino es embajador de nuestra gastronomía en el mundo. Ha sido premiado en competencias internacionales y fue reconocido como Marca País por el Ministerio de Turismo de la Nación", agregó.



Además, AFADHYA dio a conocer las cifras del último estudio de mercado sobre la opinión de 1.000 argentinos, durante el invierno 2023.



El informe demuestra la desestacionalización: 9 de cada 10 personas consume helado durante todo el año. Además, según los encuestados, el helado se asocia con el placer y acompaña momentos de angustia.



En relación a los sabores, se mantienen los preferidos: chocolate con almendras y dulce de leche granizado. Y el ranking de las 15 más elegidos, es el siguiente: Chocolate con almendras, Dulce de leche granizado, Sambayón, Dulce de leche, Frutos Rojos, Tramontana, Chocolate amargo, Frutilla a la crema, Mascarpone, Tiramisú, Chocolate, Limón, Banana Split, Frutilla y Crema Americana.



También, como cada año, AFADHYA realizó acciones solidarias en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, a beneficio del comedor Los Piletones, la Casa del Teatro, la Fundación Natalí Flexer y la Fundación Casa Garrahan.