Tras fallo sobre "muerte digna", retiran soporte vital a un paciente de 64 años

Este viernes se comenzó a retirar el soporte vital a un paciente que se encuentra hace casi ocho meses internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba con muerte cerebral. Tras una larga batalla judicial, la familia de J.S. logró hace algunos días que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fallara a favor de que se le quite la asistencia mecánica, pero el municipio, a través del centro de salud, se negaba a hacerlo.Finalmente, la Municipalidad de Córdoba -que había apelado cada instancia favorable a la desconexión- anunció que en este caso no irá a la Corte Suprema de Justicia, y es por eso que los profesionales médicos comenzaron las tareas para que el paciente tenga su muerte digna.La hermana de J.S. había adelantado más temprano: “Anoche me llamó el director del Hospital para avisarme que no apelarán y que finalmente hoy va a comenzar ese proceso”.“Nosotros lo venimos acompañando todo este tiempo; lo lavamos, lo cambiamos, le cortamos las uñas, estuvimos cerca de él y lo estaremos hasta su final. Queremos que el procedimiento se inicie hoy”, indicó Silvia en diálogo con Pulxo 95.1 FM.“Queremos que finalmente se cumpla la voluntad de la familia. Han sido ocho meses de ver a mi papá en ese estado, lo hemos bañado, afeitado, cuidamos su cuerpo pero esto tiene que terminar”, dijo por su parte Marianela a Cadena 3.Y agregó que, si bien no está preparada para su muerte, "se debe cumplir la voluntad de la familia”.“Es la primera pérdida de un familiar tan cercano y nunca se está preparado para este momento, pero queremos cumplir con su voluntad”, agregó su hija.Fueron casi ocho meses de un peregrinar agotador para que el paciente deje de ser mantenido con vida de manera mecánica y pueda tener una muerte digna. “Durante todo este tiempo hemos vivido muchas emociones juntas. Ahora se nos vienen momentos difíciles pero tenemos que afrontarlos porque es lo mejor para él. Queremos que descanse en paz”, sostuvo la hija de J.S.Por su parte, el médico Carlos Soriano, que ha venido acompañando a la familia durante este largo proceso indicó que “la Justicia ha refrendado una vez más los tratados internacionales de derechos humanos. El tribunal señaló que ninguna ley provincial puede ir en contra de las normas nacionales. Este es un acto de humanidad para el paciente y para la familia, que ha sufrido innecesariamente durante todo este tiempo”, sostuvo el magíster en Bioética.J.S. se encuentra en estado vegetativo desde el 12 de marzo, cuando sufrió un accidente en la vía pública. Permaneció en terapia intensiva y luego pasó a sala común. Por sugerencia del Comité de Bioética del hospital de Urgencias, la familia autorizó al equipo médico a “adecuar el esfuerzo terapéutico”.Al tratarse de un cuadro irreversible, la familia, respetando la voluntad expresada por el paciente, autorizó al equipo médico del Hospital de Urgencias a no reanimarlo frente a un paro cardíaco, a retirar la hidratación y la alimentación que lo mantienen “vivo” artificialmente y a que sólo se le realicen los cuidados necesarios en la transición hacia la muerte.Tras un fallo judicial, J.S. fue desconectado del soporte vital durante tres días, pero al cuarto le volvieron a colocar la asistencia mecánica. Los médicos que lo trataban consideraron que no estaban las condiciones para garantizar la irreversibilidad del cuadro. Y la Dirección del hospital pidió la opinión del Comité de Bioética conformado por la ley provincial 10.058.Aunque el comité respaldó la decisión de la familia, los médicos insistieron en mantener al paciente con vida artificialmente y la familia tuvo que presentar un amparo, el 28 de junio pasado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo autorizó el retiro del soporte vital, pero la Municipalidad apeló y finalmente el TSJ avaló la muerte digna.