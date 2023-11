Por el mal clima en Buenos Aires, reprograman el show de hoy de Taylor Swift

Espectáculos Taylor Swift dio su primer show en Argentina y el público la dejó sin palabras

NO WAY pic.twitter.com/D7OoH7Bxem — The Eras Tour (@TSTheErasTour) November 10, 2023

Espectáculos Taylor Swift llegó a la Argentina y desató la locura de sus fans

El recital de esta noche de la artista estadounidense Taylor Swift, con el que marcaría la segunda parada de su trío de conciertos en el estadio Monumental de Núñez, fue suspendido por las malas condiciones climáticas y reprogramado para este mismo domingo, anunciaron los organizadores.Este viernes 10 de octubre, Taylor Swift tiene previsto realizar su segundo show en el Estadio de River, como parte de la gira The Eras Tour. La productora DF Entertainment, encargada de organizar estos recitales, anunció que reprograman la fecha por las constantes lluvias y finalmente el show se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre.“Las lluvias y tormentas estarán acompañadas por caída de granizo, ráfagas intensas, actividad eléctrica fuerte y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros (mm)”, indicaron desde el organismo.Si bien en un principio la productora que organiza el show especuló con la posibilidad de correr el horario, las condiciones climáticas no daban las garantías para poder realizar el espectáculo, ya que se lleva a cabo por completo a la intemperie. Es que la cantante utiliza un escenario con forma de T y gran parte de su actuación se hace sobre la pasarela.Profundamente conmovida, la cantante de 33 años se quedó paralizada sobre las tablas: apenas sin poder moverse y con los ojos asombrados, no dejó de mirar a la gente desplegada sobre las tribunas del estadio y en el campo. La ovación era total, las exclamaciones de alegría de sus seguidoras se podían escuchar incluso desde afuera de la cancha, y ella, parada con el micrófono en la mano, se dio vuelta para mirarlas desde todos los ángulos del escenario.“Solo quiero probar algo muy rápido con un público tan sorprendente, solo quiero probar algo”, dijo señalando hacia todos los ángulos del estadio y recibiendo aún más gritos y ovación. “Esto es sorprende, me están haciendo sentir realmente muy poderosa”, exclamó la artista.“Me están haciendo sentir que puedo tocar en un estadio lleno en Argentina por primera vez en mi vida”, sumó y se puso una chaqueta color rosa chicle plagada de lentejuelas para agregar, antes de comenzar su siguiente tema: “Lo que estoy tratando de decir es que me están haciendo sentir que soy lo más”.