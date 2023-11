Se emborrachó y perdió su pierna ortopédica: dos días después la recuperó

Un hecho insólito tuvo lugar en la localidad cordobesa de Villa del Rosario cuando una mujer encontró una pierna ortopédica en la vía pública. Ocurrió en la mañana del miércoles en la calle Sarmiento, por lo que la señora llevó la prótesis al hospital local.



En diálogo con La Voz, un vecino admitió ser el dueño de la pieza y reconoció que no se acordaba en dónde la había dejado. La razón del olvido radica en que el hombre de 49 años se había emborrachado en la noche del martes y no se acordó de colocarse la pierna para volver a su casa.



Hasta el jueves a la tarde, el dueño del producto ortopédico no había pasado por el hospital para retirarlo.



Lo insólito de la situación se debe a que el carpintero estuvo dos días sin su pierna. Cabe recordar que el hombre sufrió la imputación de su pierna hace seis meses, luego de caer de un techo.