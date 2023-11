Murió el periodista Edi Zunino, exdirector de la revista Noticias

Fontevecchia dio la noticia durante un reportaje que brindaba esta mañana a Radio con Vos, y en el transcurso de la entrevista reveló que le había llegado la noticia del fallecimiento de Zunino, quien padecía una grave enfermedad.



"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", dijo Fontevecchia.



"Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias”, agregó.



Nacido en la localidad bonaerense de Ramos Mejía el 21 de abril de 1963, Zunino estudió periodismo en el Instituto Grafotécnico, y en su juventud militó en el Partido Comunista, siendo una de sus primeras incursiones en el periodismo la revista Retruco, que fundó junto a algunos compañeros de estudios.



Se desempeñó como colaborador en los matutinos La Voz, Sur, en el quincenario cooperativista Acción, y como redactor y editor de las revistas TXT y Tres Puntos, en una amplia carrera que incluyó el periodismo gráfico, radial y televisivo.



Zunino, quien tenía 60 años, ejerció durante varios años como director de la revista Noticias y también fue secretario general de Redacción del diario Perfil, donde cultivó el periodismo de investigación y fue uno de los encargados del seguimiento de la investigación derivada del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar, ocurrido en 1997.



En televisión, incursionó en la mesa de debate de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino, y también en la señal de noticias América 24, como columnista y conductor de distintos ciclos.



Asimismo, en su faceta de escritor publicó títulos como “Patria o Medios”, “Cerrar la grieta”, “Periodistas en el barro”, dentro del género de no ficción, y dentro de la ficción la novela “Locos de amor, odio y fracaso”.



Su último trabajo periodístico lo desarrollo a través de un canal de YouTube llamado “En el barro”, donde entrevistaba a personalidades de la política, y donde realizó su última entrevista hace tres semanas a su hijo Manuel, quien se desempeña en la consultora de opinión pública Proyección.



El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, Larreta lamentó el deceso de Zunino y dijo que era “una gran persona y un excelente periodista, que siempre defendió su vocación con enorme responsabilidad y compromiso”.



En tanto, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lo describió como “un periodista a quien siempre admiré por su profesionalismo y calidad humana”.



“Lamento muchísimo la muerte de Edi Zunino, un periodista siempre dispuesto al debate político”, apuntó por su lado el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.



El diputado nacional de la UCR Rodrigo De Loredo remarcó: “Despido a Edi Zunino con respeto, siempre cultivamos un buen diálogo. Un abrazo a su familia y a todos sus compañeros de trabajo”.



Por su parte, el secretario General del Gobierno porteño, Fernando Straface, indicó que Zunino era “profesional, amable sin ser condescendiente y con enorme oficio periodístico".



El exgobernador salteño y dirigente peronista Juan Manuel Urtubey lo recordó como "un gran periodista y un enorme ser humano”.



A su turno, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando “Chino” Navarro, dijo que era un “excelente periodista, apasionado de su profesión y mejor persona”.



“Lamento profundamente la pérdida del periodista Edi Zunino. Una persona amable y respetuosa con quien hice infinidades de notas”, afirmó el senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo de Ángeli.