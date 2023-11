Obligan a demoler terraplén que pondría en riesgo puente Victoria-Rosario

El juez federal de Victoria, Federico Martin, hizo lugar a un planteo efectuado por el intendente de esa ciudad, Domingo Maiocco e intimó a un particular a iniciar las obras que eviten que el enlace vial Rosario Victoria sea afectado por la creciente del río Paraná y que podría tener un impacto negativo a raíz de un terraplén construido ilegalmente.El tema se remonta al 2013, cuando el mencionado productor construyó terraplenes y modificó cursos de agua, en el marco de un emprendimiento productivo destinado a engorde de hacienda.No sólo le denegó el estudio de impacto ambiental, sino que también le impuso el cese de toda actividad de movimientos de tierra o terraplenes en el mencionado predio, disponiendo que en el plazo urgente de 30 días de notificada esta resolución, se proceda a la apertura total de los terraplenes. También le exigió la presentación de un plan de restauración ecológico integral del humedal afectado por las obras de terraplenamiento en un plazo de 60 días, que deberá ser aprobado por la Secretaría”. La resolución es de noviembre de 2022.Un año después de dictada esa resolución por la Secretaría de Ambiente, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, elevó una notificación al Juzgado Federal para anoticiarlo que por la proyección de crecida del río Paraná y la existencia de un terraplén ilegal que no ha sido derribado, se prevén “posibles riesgos en la conexión Vial Victoria-Rosario”.En la nota se indica que por indicaciones de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, se gestionó ante la Secretaría de Ambiente provincial la intervención para “la demolición de un terraplén” que es “propiedad de Sr. Martín Esteban Stenner”. Esta situación es advertida al juez porque en su despacho se lleva la causa en la que está involucrado este ganadero acusado por acciones de modificación del ambiente de las islas cuando estas prácticas están prohibidas. En sede administrativa, también obra como antecedentes que hace diez años que se le está pidiendo al empresario rural que tire abajo una serie de 24 endicamientos que levantó de forma irregular.Con fecha 7 de noviembre, el intendente Maiocco envió un escrito al Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Ángel Martin, para anoticiarlo que. Esto lo hace porque estas construcciones ilegales, que en el pasado reciente han traído grandes dolores de cabeza porque no permiten el natural fluir de las aguas en períodos de intensas sequías, ahora pueden ocasionar daños ante un nuevo escenario en el que se proyecta una elevación de las aguas del río Paraná, señala el portalEn la documentación presentada por el presidente municipal de Victoria se adjunta copia de la nota dirigida a la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, donde se le solicita que intervenga en la demolición de la muralla levantada por el hacendado Martín Esteban Stenner y que se ubica “a la altura del Puente Parancito”. Se trata de una construcción “de al menos 100 metros de terraplén ubicados en el campo del empresario”, y que, subraya, se encuentra dentro del área natural protegida Humedales e Islas de Victoria. Se detalla que el pedido se realiza “ante la fuerte crecida del río Paraná y teniendo en cuenta posibles riesgo en la conexión vial Victoria - Rosario”. Asimismo, que la solicitud se funda “por indicaciones técnicas del ingeniero Jorge Di Persia perteneciente a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos”.Este miércoles 8, el juez federal de Victoria, Federico Martin, hizo lugar a un planteo efectuado por el intendente de esa ciudad, Domingo Maiocco e intimó a un particular a iniciar las obras que impidan que el enlace vial Rosario Victoria sea afectado por la creciente del río Paraná y que podría tener un impacto negativo a raíz de un terraplén construido ilegalmente.El magistrado intimó al responsable de ese terraplén, Martin Stenner, a que en un plazo de 24 horas “dé inicio a las obras” ordenadas en la resolución Nº 3.067 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. A través de esa disposición, Ambiente negó la declaración de impacto ambiental solicitada por Martín Esteban Stenner en relación obras de endicamiento ejecutadas en zona de islas, jurisdicción del ejido Municipal de Victoria en la zona conocida como la Isla del Pillo.Además, ordenó al partir “informar el inicio de las obras, y sus avances, a este Juzgado y a la Secretaría de Ambiente cada tres días corridos. Ello bajo apercibimiento de ordenar, a su costo, las medidas pertinentes para asegurar su inmediata ejecución, atento la situación informada por el Presidente Municipal de la ciudad de Victoria. En caso de haberlas iniciado, deberá informar la fecha de inicio y duración de las mismas, ilustrando del mismo modo acerca del avance en su ejecución”.“Durante el tiempo que duren las tareas se deberá permitir el ingreso de las Asociaciones ambientales actoras y fuerzas de seguridad al o los lotes donde se den las mismas, con el objeto de controlar su cumplimiento”; dice la disposición judicial, que además cita a audiencia en los Tribunales Federales para este jueves al director general de Hidráulica de la Provincia, Cristian Rodolfo Gietz.También citó a audiencia informativa a la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Maria Daniel García, al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al Jefe del 17° Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch.