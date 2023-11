El río Gualeguaychú bajó 50 centímetros y evacuados regresan a sus hogares

Sociedad El río Uruguay baja y está a 30 centímetros por debajo del nivel de evacuación

Antes de que los evacuados volvieran a sus hogares, se realizó la limpieza y desinfección de los lugares, y se les hizo entrega de un kit de limpieza.Además, el director de Defensa Civil, Cristian Magne adelantó que “estos operativos de asistencia se van a continuar haciendo los días siguientes, más allá que el nivel del río siga bajando, los vamos a realizar hasta que la situación lo amerite”, concluyó.Ante este nuevo panorama, se decidió levantar las instalaciones del Centro de Evacuados que permaneció solo por una semana en los Galpones del Puerto.En caso que el río vuelva a repuntar se volverá a disponer del lugar de la misma manera que se hizo en esta ocasión.Y continuó: “Tenemos un alerta amarilla para el viernes y que sea con tanta antelación hace notar que sea algo severo en cuanto a la lluvia y los vientos pero también los vamos evaluando momento a momento. Esas lluvias si impactan en la ciudad no deberían generar un problema con el río, pero hay que ver cuánto llueve aguas arribas, pero creemos que no vamos a tener centro de evacuado por lo menos por unos días”.El domingo 29 de octubre el río Gualeguaychú experimentó un repunte muy importante que produjo que volviera a superar los 3 metros de altura. La fuerte crecida se debió a que la represa de Salto Grande realizó importantes erogaciones que repercutieron a nivel local.Sin embargo, lo que agravó el escenario fue la sudestada que tuvo lugar el lunes por la madrugada y que generó que el río creciera y superara el nivel de alerta ubicado en 3,50, a pesar de que se preveía que no pasara los 3,20 metros, e incluso alcanzó mediciones superiores a los 3,80 metros. En esa ocasión, la altura local picó en 3,90 metros.Este escenario provocó que dos familias del Camino de la Costa debieran ser asistidas en los Galpones del Puerto, espacio destinado como centro de evacuación.El martes 31, la marca se mantuvo constante oscilando por sobre el nivel de evacuación y una familia del barrio Los Espinillos debió ser alojada en los galpones. En tanto, el miércoles 1 de noviembre la situación comenzó a normalizarse y el río no mostró crecimiento y se mantuvo en 3,80 metros, al igual que los tres días posteriores.La normalización de la creciente ayudó a que no se necesitara evacuar a más vecinos de la ciudad. Sin embargo, el personal abocado a las tareas de asistencia, como el Defensa Civil, el de Ambiente y el de Desarrollo social, se mantuvo atentos a la evolución del río y prestaron contención y alimentos a los evacuados. Incluso, la Aduana donó insumos para contribuir al angustiante contexto.Tras una semana del incremento del río, el puerto local experimentó una marcada tendencia a la baja con 3,39 metros. No obstante, el martes 7 volvió a subir el nivel hasta 3,48 a las 18 horas, pero luego siguió su camino de descenso.