El río Uruguay baja y está a 30 centímetros por debajo del nivel de evacuación

Este martes, el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un nuevo parte sobre la altura del río Uruguay y el embalse de Salto Grande.Según el comunicado, el nivel del embalse registrado a las 8 horas de este martes era de 30,93 metros y tenderá a una altura de 32,50 metros. Por otra parte, se detalló las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 12,70 y 12,90 metros, respectivamente. Estas cotas máximas no serán superadas al menos durante los próximos 7 días.El reporte, según detalló la entidad, tendrá vigencia hasta las 15 horas de este miércoles 8 de noviembre en tanto no se registren "razones imprevistas o emergencias en cualquier momento". Finalmente, comunicaron que los vertederos de la represa de Salto Grande se encuentran abiertos.Al mismo tiempo, desde la Prefectura Naval Argentina precisaron que la altura del río Uruguay a las 00 hora de este miércoles era de 12,20 metros nivel bajando.De acuerdo a lo que precisaron desde la Municipalidad de Concordia, manteniéndose la tendencia bajante del río Uruguay, durante esta semana diferentes equipos de trabajo llevarán adelante tareas de limpieza y recuperación de espacios públicos.Además, se impulsarán operativos de fumigación y reconexión de circuitos de iluminación y seguridad en las zonas afectadas por la creciente.Debido a esto, solicitaron a la comunidad transitar con precaución por los barrios ribereños y la Costanera de Concordia.