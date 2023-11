Temporal en Cerrito causó caída de árboles y postes: “La plaza está devastada”

Foto: Cable Video Cerrito

Foto: FM Cerrito

Foto: FM Cerrito

Foto: FM Cerrito

Foto: FM Cerrito

Un fuerte temporal se registró en la madrugada de este miércoles en la localidad de Cerrito que provocó la caída de árboles y postes.En diálogo con, el periodista Sergio Serrano brindó un panorama de lo ocurrido y dio cuenta que tras los fuertes vientos quedaron “árboles y postes de telefonía tirados por todos lados, y hay una vivienda afectada, con serios daños materiales”.El fenómeno comenzó cerca de las 2 y producto de los árboles caídos hay calles que quedaron cortadas al tránsito vehicular.“El viento fue intenso y se registró en toda la localidad. También hubo caída de granizo pero antes de la medianoche, cuando recién comenzaron a caer las primeras gotas, cerca de las 22. No fue importante, fueron algunas piedras y no de gran tamaño”, mencionó.Asimismo, aclaró que no hubo personas heridas y el árbol caído sobre la vivienda afectó el sector de la cocina.“La lluvia fue poca, sobre todo hubo un fuerte viento que generó todo este inconveniente. La plaza está devastada, y por la forma en que quedaron los árboles ha sido en forma de remolino, están destrozados, cayeron para todos lados no sobre un sector determinado”, dijo finalmente Serrano.