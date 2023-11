Vacuna contra el dengue comenzaría a aplicarse antes de fin de año en Salta

El Gobierno de Salta estima que aplicará las primeras dosis de la vacuna contra el dengue antes de fin de año, mediante una estrategia de inmunización que comenzará en el norte provincial, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, se informó."Esta temporada va a ser peor que la anterior, pero podemos decir que Salta es la primera provincia argentina que tiene una estrategia pública para vacunar contra el dengue", afirmó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.El funcionario brindó este martes una conferencia de prensa, en la que dio detalles de la decisión adoptada por el Gobierno de Salta, de adquirir 300 mil dosis de la vacuna contra el dengue y anticipó que antes de que finalice el año se comenzará a aplicar."Las dosis que compró la provincia tienen que venir de Alemania, mientras tanto ya tenemos diseñada la estrategia para vacunar a la población que vive en los lugares de más alto riesgo", precisó Mangiones.El ministro ratificó que llegarán 300 mil dosis de la vacuna tetravalente, es decir, que protege contra los cuatro serotipos del virus dengue, para inmunizar a 150 mil personas, ya que el esquema de vacunación consiste en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre una y otra."Vamos a comenzar vacunando en el norte, donde históricamente se produce la mayor cantidad de casos", dijo el funcionario, quien agregó que "la vacuna va a ayudar, pero no es la solución definitiva, sino parte de la lucha en la que toda la comunidad debe involucrarse, porque tenemos que combatir al mosquito descacharrando todo el año y no sólo en la época de lluvias"."Esas vacunas están aprobadas por la Anmat y se cuenta con el marco legal para introducirlas", afirmó Mangione.De la conferencia de prensa participaron el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos; y la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, quienes dieron detalles de la forma en que se aplicarán las vacunas contra el dengue, de acuerdo con los análisis epidemiológicos efectuados.En una primera etapa, las dosis se destinarán a los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, y a continuación, se avanzará con Anta y General Güemes.Las personas a vacunar son las comprendidas entre los 25 y los 39 años, de acuerdo con los estudios efectuados sobre las tasas de incidencia de la enfermedad, independientemente de si han tenido o no algún tipo de dengue.La administración de la vacuna será por vía subcutánea, preferentemente en la parte superior del brazo, y se trata de una vacuna tetravalente, marca Qdenga, del laboratorio Takeda, apta para inmunizar contra dengue tipo 1, 2, 3 y 4.No está indicada para embarazadas, mujeres en período de lactancia, ni para personas con inmunocompromiso, y el efecto de inmunización dura cinco años.Esta vacuna ha sido aprobada en Indonesia, Unión Europea, Reino Unido y Brasil, y presenta 19 estudios clínicos realizados en diferentes centros de 13 países.La aplicación de la vacuna puede producir algunas reacciones leves a moderadas, que pueden durar de uno a tres días.Los primeros casos de dengue tipo 2 se registraron en Tartagal, en 1997, y actualmente se verifica la circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad, detalló Francisco García Campos.Para definir la estrategia de vacunación, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública efectuaron un estudio integral sobre las tasas de incidencia de la enfermedad, las curvas de comportamiento, las tasas de internación y los grupos de edad de las personas afectadas.De ese análisis surgió la propuesta de inmunización que se aplicará en la provincia a través de enfermeros y agentes sanitarios de las áreas operativas, que ya están recibiendo la capacitación pertinente."Como toda vacuna, esta también disminuye las formas graves de enfermedad, las internaciones y defunciones", explicó Jure, quien añadió que las dosis se distribuirán en forma gradual, en los departamentos de mayor riesgo.La funcionaria dijo que "tiene una eficacia comprobada de más del 80% y disminuye en más del 90% los casos que requieren internación".