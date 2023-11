Crecida del Paraná: alertan que terraplén pone en riesgo puente Victoria-Rosario

Paraná Advierten que no está habilitado el ingreso al río en los balnearios de Paraná

El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, elevó una notificación al Juzgado Federal de esa misma ciudad, a cargo de Federico Martin, para anoticiarlo que por la proyección de crecida del río Paraná y la existencia de un terraplén ilegal que no ha sido derribado, se prevén “posibles riesgos en la conexión Vial Victoria-Rosario”.En la nota se indica que por indicaciones de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, se gestionó ante la Secretaría de Ambiente provincial la intervención para “la demolición de un terraplén” que es “propiedad de Sr. Martín Esteban Stenner”. Esta situación es advertida al juez porque en su despacho se lleva la causa en la que está involucrado este ganadero acusado por acciones de modificación del ambiente de las islas cuando estas prácticas están prohibidas. En sede administrativa, también obra como antecedentes que hace diez años que se le está pidiendo al empresario rural que tire abajo una serie de 24 endicamientos que levantó de forma irregular, publica, y que, subraya, se encuentra dentro del área natural protegida Humedales e Islas de Victoria.Se detalla que el pedido se realiza. Asimismo, que la solicitud se funda “por indicaciones técnicas del ingeniero Jorge Di Persia perteneciente a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos”.Es así que en el Juzgado Federal de Victoria se recibió la nota y se la incorporó a la mega causa iniciada el 14 de diciembre de 2022 contra los denominados “dueños del fuego”, por la cual se investiga la responsabilidad de los propietarios de los campos en las islas en cuando la alteración del ambiente que genera las condiciones para los incendios.El productor Martín Esteban Stenner, arrienda un lote ubicado en la denominada Isla Paula, que se explota con siembra y un feet loot bajo el nombre comercial de SA Ganados Naturales. Stenner cuenta con un antecedente en el cual la Secretaría de Ambiente provincial constató la “alternación hídrica” por un “corte de causes naturales de agua”, ya que se lo encontró responsable por levantar diques sin autorización. Por este expediente se le dictó “suspensión de toda obra y/o construcción y/o actividad” en el año 2020 y que, así como fue intimado, se lo denunció por desobediencia.Luego, a fines del año pasado, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos volvió a intimar a Stenner a que abra 24 terraplenes que realizó en un predio ubicado en zona de islas del ejido Municipal de Victoria, distrito isla del Pillo. Esta orden se dictó en el marco de proceso iniciado en 2013, cuando el organismo inició una investigación sobre la actuación en el lugar de Martín Esteban Stenner a través de su firma Ganados Naturales SA.A través de la resolución N° 3.067, fechada el 6 de noviembre de 2022, Ambiente ordenó a Stenner destruir los terraplenes y reconstruir el lugar previa aprobación de un plan ecológico integral del humedal afectado. Hoy, 10 años después, el empresario vuelve a ser noticia porque uno de sus terraplenes no ha sido demolido y pone el peligro en puente Victoria Rosario, concluye el portal