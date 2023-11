El acto solidario de donar vida contra el negocio del “mercado de órganos"

Desde el año 2019, rige en el país, la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos, la cual es más conocida como “Ley Justina”.



Justina Lo Cane, fue la niña que con sólo 12 años cambió la historia de los trasplantes en Argentina. A la espera de un corazón que nunca llegó, su historia inspiró la ley que llevó a hacer donantes de órganos, a todos los adultos del país.



Se trata de una norma que surgió de la comunidad, y que beneficia a la sociedad, ya que avanza en tomar conciencia sobre los beneficios de donar vida.



Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.



En este marco, el equipo del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), toma el mes de mayo, como el mes de la donación y desarrolla actividades para visibilizar y crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, que brinda la posibilidad a cientos de pacientes de recuperar la salud o salvar su vida.



El mayor acto solidario que implica donar vida ante la pérdida de un ser querido, volvió a la discusión pública, luego de la polémica, cuestionable y repudiable propuesta del líder de La Libertad Avanza y otros referentes del espacio.



Los “libertarios” plantean la creación de un “mercado legal de órganos”. Javier Milei justifica esta barbaridad diciendo que, como defensor de la doctrina liberal, está obligado a bregar por “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad” (según él, la primera propiedad es el cuerpo).



Ahora, a dos semanas del balotaje, una diputada electa por La Libertad Avanza, volvió a defender la creación de un “mercado de órganos” y propuso reformar la Ley Justina para implementar un sistema que ya existe en la ley actual: la donación cruzada. Sus dichos, no solo expresan su ignorancia sobre el tema, sino que, desnudan el afán por convertir a la donación de órganos, en un negocio.



Con sus declaraciones, queda claro que, a los “libertarios”, no les importa la salud de la población; así lo demostró Milei, con su voto en contra al proyecto de ley para ampliar el Programa de Cardiopatías Congénitas, que busca evitar muertes prematuras de bebés.



Tras los dichos de los “libertarios”, el padre de Justina, respondió de manera contundente a las ideas de Milei. "Las palabras pueden convencer o no, pero los actos arrasan y la Ley Justina es un acto", afirmó.



Por su parte, el Incucai también le contestó a Milei. “No hay ningún país donde los trasplantes sean un mercado”, subrayó el presidente del organismo.



El tema fue debatido en El Ventilador, de Elonce. Ezequiel Lo Cane: “La ley Justina es una ley referencia a nivel mundial” Ezequiel Lo Cane, papá de Justina, la pequeña que dio origen a la “Ley Justina” , contó a Elonce que “esta norma nace a partir del 2017, cuando comienza todo este proceso de Justina. Ella nos dijo que quería que ayudemos a todos los que podamos. Ahí comenzó la campaña `multiplicatex7`, una campaña que concientización que sigue vigente en Instagram y Facebook. Se llama así porque son siete los trasplantes principales que se realizan: pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestinos, corazón y médula ósea”.



“Cuando se aprobó la ley, aumentaron un 60 por ciento los trasplantes en 2019. Hicimos un proyecto en el Incucai para mejorar procesos. En 2020 vino la pandemia, que rompió con tantas cosas y este año, en 2023, se equipararon los ratios que se habían conseguido de avance en el 2019”, indicó.



Dijo que “la ley Justina es una ley referencia a nivel mundial, sin embargo, hay cosas que hay que hacer y que no se cumplen, como por ejemplo, que se hable en los colegios, es una obligación. Estamos trabajando en una guía para presentar en los Consejos de Educación para formar docentes para que esto suceda. Los niños aprender valores de la vida, de cuidarse y trascender desde pequeños y pueden hacerle saber de estos temas en la casa”.



“Otra cuestión que no se cumple en su totalidad es que las terapias intensivas deben avisar de los fallecimientos. No todas las terapias avisan”, comentó.



Se refirió también a la donación cruzada y señaló: “Hay tres órganos que se pueden donar en vida: el hígado, el riñón y la médula ósea. Si Juan necesita un trasplante de riñón y su pareja le quiere donar, pero no son compatibles, y, a su vez, yo necesito un trasplante y mi hermana me quiere donar pero no es compatible, se puede hacer un trasplante cruzado. Para las 30 mil personas que hacen diálisis en Argentina este es un camino opcional que los centros de diálisis y los profesionales del trasplante tienen obligación de informarles”.



“Otro artículo que debería cumplirse es que se hagan campañas de concientización”, agregó. Ana Greco, mamá de Marita: “No puedo creer que se dude de la donación de órganos” Ana Greco, mamá de Marita Hoffman, paciente trasplantada de corazón hace 3 años , expresó que “a mí me da un poquito de miedo toda esta situación, porque cuando me tocó vivir lo de la gordita, que está con nosotros, confiamos plenamente en el Incucai. Nos comunicamos enseguida con el Cucaier que nos ayudó muchísimo. Me da miedo escuchar todo lo que se dice, mucha gente habla sin saber. Hay que vivirlo y pasarlo, es un momento espantoso ver un hijo morir. Vi muchos chicos en lista de espera que a todos gracias a Dios les llegó el corazón y los respectivos órganos. No puedo creer que se dude de la donación de órganos y estas instituciones. Me pone muy triste”.



“Marita todo el tiempo quiso vivir. La peleó y la recontra peleó. Milei tampoco avaló la Ley de Cardiopatías Congénitas y Marita es diagnosticada. A los cuatro o cinco meses en el control con el ginecólogo me detectaron esa cardiopatía congénita. Los médicos de Paraná me derivaron a un hospital para tratar eso en un centro especializado su cardiopatía, que era el corazón. Ese tiempo que estuvo en la panza y ya de nacida hizo que se atendiera en uno de los mejores lugares. En todo su proceso fue tratada ahí con tres cirugías y reconstrucción completa. Después terminó en la donación de órganos”, dijo.



Remarcó que “en el control diario me lo detectaron. Es muy importante. Yo con esa ley pude lograr un montón de cosas con la obra social y pude tratarla a ella en un hospital y las mejores condiciones”.



“Mara tenía cuatro años cuando todos las conocieron y ahora tiene 7 años”, indicó.



Por su parte, la pequeña Mara envió saludos a “papá Gerardo” y contó que su corazón “está bien”.