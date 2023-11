Creciente del río Uruguay: Hidrología de Salto Grande habla de cuadro alentador

Sociedad Las nuevas proyecciones de los ríos Uruguay y Paraná para los próximos días

El ingeniero Guillermo Collazos, Jefe de Hidrología de Salto Grande, trazó un panorama actualizado acerca del comportamiento del río Uruguay para la semana que se inicia.“Según las últimas informaciones disponibles podemos llevar buenas noticias y comunicar que el nivel del río continuará en tendencia a la baja. Vamos a estar por debajo de los 13 metros” en Concordia, destacó el funcionario de CTM.Según explicó a Elonce, “ya pasó el primer pico de creciente y si bien, estamos esperando un segundo pico, gracias a las precipitaciones que no serán tan intensas como se esperaba, la segunda onda de creciente, va a ser más pequeña de lo previsto”, señaló Collazos y agregó que “además, se va a poder atenuar la crecida con la contención en el embalse”, remarcó.“Hasta ahora, podemos anticipar que el río no va a superar los 13 metros, pero aún no es recomendable que las personas afectadas por la creciente, retornen a sus hogares, porque se mantendría en niveles de 12,80 metros, lo cual está muy cerca de los 13”, aclaró y agregó que “la vuelta a los hogares, es coordinada por los municipios y Protección Civil”.“En el informe que vamos a dar esta tarde, vamos a confirmar que el río Uruguay en Concordia, no va a superar los 13 metros en los próximos días”, reiteró el ingeniero Collazos a Elonce y agregó que “nos alegramos por esta situación y el alivio, se da por el desplazamiento a otra zona, de las lluvias que se habían anticipado”, sostuvo.