Cataratas del Iguazú: reabrieron este domingo y anticipan nuevas lluvias fuertes

El rápido descenso del nivel del río Iguazú permitió a Parques Nacionales reabrir el acceso a Cataratas este domingo, un día antes de lo previsto. El ingreso de turistas sólo estuvo vedado el sábado, cuando llegó el pico de la creciente que fue generado por lluvias de hasta 200 milímetros en las altas cuencas, ya en territorio brasileño.En pocas horas, el caudal del río sufrió un incremento del 80 por ciento y llegó a los 18.000 metros cúbicos por segundo, doce veces más que el promedio que suele tener el Iguazú. La sostenida bajante que se produjo el sábado a partir de la tarde y la ausencia de nuevos daños en los circuitos Superior e Inferior fue lo que impulsó a las autoridades a reabrir el parque, aunque con un horario acotado sólo por este domingo: de 10 a 18.En una jornada de sol pleno, fueron casi 3.500 los turistas que se sorprendieron con el sordo rugido de las turbias aguas que se precipitan desde 80 metros de altura para continuar su veloz recorrido en busca del Paraná.Este lunes, el horario de visita volverá a ser el habitual, de 8 a 18 y la empresa Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios en el Parque, recordó que las personas que ya adquirieron tickets de acceso y no pudieron realizar el recorrido por la creciente, podrán utilizarlos en los próximos doce meses.Desde el viernes pasado, los turistas que lleguen a Cataratas podrán recorrer los senderos Macuco y Verde; además de la totalidad del Circuito Inferior y en forma parcial el Superior, para así disfrutar del inusual caudal que presentan los saltos Dos Hermanas, Chico, Ramírez, Bosetti, Adán y Eva, Méndez y Mbiguá. El circuito Garganta del Diablo está inhabilitado debido a los daños que generó la creciente en las pasarelas.El fin de semana pasado Misiones y gran parte del sur de Brasil fueron azotados por intensas precipitaciones y tormentas que provocaron un explosivo incremento del caudal del río Iguazú. Las centrales hidroeléctricas instaladas en el vecino país no pudieron retener el enorme caudal y el lunes llegó el pico de la creciente a Cataratas. El río llegó a desplazar 24.200 metros cúbicos por segundo, 17 veces el caudal promedio.La creciente provocó el desprendimiento del 60 por ciento de la pasarela que conduce al balcón de garganta del Diablo, el más espectacular de los 275 saltos. El sobrevuelo de un dron permitió establecer inicialmente que sólo cinco tramos de los 99 cortaron los cables de amarre y fueron arrastrados río abajo.Las Cataratas cuentan con un novedoso sistema de pasarelas. Se trata de construcciones metálicas que van atornilladas a los pilotes de concreto que están enclavados en el lecho del río. Cuando se aproxima una creciente de relevancia, los operarios quitan los tornillos y rebaten las barandas, de manera tal que la fuerza del agua las desplace sin generar roturas en las bases.Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina señalaron que una evaluación precisa de los daños en esa pasarela se podrá tener recién cuando el caudal del descenso esté por debajo de los 10.000 metros cúbicos por segundo.Todo indica que la reparación de ese paseo no se podrá realizar en el corto plazo. Es que los pronósticos indican la persistencia de lluvias y niveles de los ríos superiores a los normales. Los operarios recién podrán comenzar con los trabajos de rescate de los tramos de la pasarela cuando el nivel del agua esté por debajo de los 5.000 metros cúbicos por segundo. Fuente: (Clarín)