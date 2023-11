La novia lo engañó y se vengó pagando un viaje a Brasil con la tarjeta de ella

Un joven tiktoker descubrió que su novia le había sido infiel y para vengarse organizó una escapada a Brasil junto a ella, pero pagando todo con la tarjeta de la mujer.Al llegar al país vecino, realizó una filmación que compartió en la cuenta @charly.menegatti y en la grabación se lo puede ver alejado de su novia y contando la situación que le tocó vivir."Si la gorda te pide una escapadita, reservás un hotel, sacás dos vuelos a Brasil y te venís. Eso sí, la parte de haber pagado todo con su tarjeta de crédito se la tenés que decir a la vuelta, yo en mi caso ya me quería separar", expresó en el video que se hizo viral. ."Me hizo corneta y no sabe que yo sé", escribió el tiktoker en medio del video y en la filmación agregó: "Aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas y después se enterará que hice todo con su tarjeta. Va a ser la excusa perfecta para separarnos".La publicación llegó a 1,2 millones de reproducciones y 110 mil me gusta, mientras que un usuario dijo "¿Es un video triste? ¿Feliz? Tiene todo", otro indicó "No encuentro fallas en su lógica" y otro señaló "Me faltaron clases de viveza para cuando me gorrearon".