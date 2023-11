Hacía dedo en la ruta y su ídolo, Abel Pintos, se detuvo para llevarla

La vida nos sorprende de formas inimaginables, y así le sucedió a Nazaria Paz, una policía oriunda de Dolores, Buenos Aires, y apasionada admiradora de Abel Pintos. Después de una larga jornada en la Estación Camet de Mar del Plata, Nazaria se encontró a más de 150 kilómetros de su hogar y decidió hacer dedo en la ruta, esperando que algún buen samaritano la llevara más cerca de su destino.Lo que ocurrió a continuación es simplemente asombroso. Un vehículo se detuvo, pero no era un conductor común y corriente, al frente al volante estaba nada menos que Abel Pintos y, a su lado, su esposa Mora Calabrese.“Todos saben lo ‘abelera’ que soy. Hace 22 años que lo sigo, es mi músico favorito. Hace poco soñé que estaba haciendo dedo, Abel me traía hasta Dolores y mi sueño se hizo realidad”, fueron las palabras con las que Nazaria contó su feliz anécdota en su cuenta de Instagram, acompañada por una imagen en la que se la ve en el interior del auto del cantante. Además, no dudó en agradecerle a la pareja la gentileza de haberla acercado a su casa.Lo que hace que esta historia sea aún más sorprendente es que Nazaria tuvo un sueño premonitorio dos semanas antes del encuentro. En su sueño, Abel la llevaba hasta Dolores mientras hacía dedo, un deseo que había quedado pendiente debido a sus responsabilidades laborales durante los shows del cantante en Mar del Plata en octubre.Durante el trayecto de dos horas, compartieron mates y disfrutaron de las canciones de Gustavo Cerati. la oficial estaba abrumada por la emoción y los nervios, ya que su ídolo estaba a su lado, manejando el auto. A pesar de la tensión, le contó a Pintos sobre su hijo, llamado Lorenzo Abel en su honor, lo que alegró al cantante. “La verdad es que sigue siendo tan humilde como siempre”, expresó la oficial que cumplió su sueño de la forma menos esperada.