Una marea arcoíris cubrió las calles de Buenos Aires para celebrar el Orgullo

Lectura del documento de la COMO

Convocatoria de la Comisión Línea Histórica

FELIZ ORGULLO. Hoy y siempre

Otras marchas y actividades del orgullo

Una multitud de diversidades vestidas de diferentes colores, con banderas, brillos y mucho cotillón construyó una verdadera marea arcoíris que cubrió las calles de Buenos Aires para celebrar una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que en este 2023 y de cara a las elecciones presidenciales de este mes enfatizó la necesidad de más democracia y cuestionó las posiciones "antiderechos".La manifestación copó la Avenida de Mayo desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación con diferentes convocatorias que reclamaban "por un Orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", mientras pedían frenar "a los antiderechos", en un contexto de avance de discursos negacionistas encabezados por la fórmula presidencial de La Libertad Avanza.La concentración había comenzado en Plaza de Mayo desde las 10, con la Feria del Orgullo, que fue conducida por Nancy Sena, Emma Serna y Cumbia Dick, con la presencia de los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió, Lucy Patané y el cierre a cago de La Joaqui.La movilización comenzó alrededor de las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) realizó un homenaje a activistas, en un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchia y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, y un cierre a cargo de Natalia Oreiro.Cerca de las 15.30 horas, en cercanías del Obelisco la marea multicolor se mezclaba con la multitud azul y oro que comenzaba a concentrarse para seguir allí las alternativas de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense que se jugaba en la tarde de este sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; además muchísimas personas participaban de la marcha con indumentaria boquense.Lula Recio tiene 31 años y viajó durante la noche en colectivo desde Misiones hasta la Ciudad de Buenos Aires para "ver a Boquita campeón" y participar de la Marcha del Orgullo."Es perfecto este día, con el sol, feliz. Es una comunidad hermosa y nos cuidamos entre todos", dijo Lula, que lleva puesta la camiseta de Boca Juniors y brillos de colores alrededor de los ojos, mientras pide: "Basta de odio, protejamos a las infancias trans y voten a Massa".La COMO, integrada por más de 60 agrupaciones, sostuvo a través de un documento: "lo decimos bien claro, ni un ajuste más, ni un derecho menos, porque nuestro colectivo es parte de la sociedad, es parte del pueblo, con sus alegrías y sus problemas. Y por eso, en estos tiempos de crisis, pobreza y desigualdad, no aceptamos que los gobiernos y los poderosos pretendan ajustar aún más nuestros ya castigados bolsillos, ni los presupuestos de las áreas públicas que deben garantizar nuestros derechos"."Seamos todos protagonistas, para defender todo lo que logramos y para avanzar. Las calles son nuestras y lo seguirán siendo, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. La vida es bella y todos nos merecemos gozarla en plenitud, con libertad e igualdad. ¡Viva la lucha! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la Marcha del Orgullo!", concluye el mensaje.Desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica (OLH), por otra parte, convocaron a concentrar a las 12 en el cruce de la avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Florida, en el barrio porteño de San Nicolás, y resaltaron que "Orgullo es democracia".La OLH convocó allí a un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, y en el lugar hubo música, tango y folclore queer, batucada y cultura ballroom."Este año celebramos como muy importante la democracia, que está en peligro con estos candidatos de extrema derecha como Milei y Macri. Nosotros somos parte del apoyo que tenemos que darle al compañero Sergio Tomás Massa", dijo Marcela Tobaldi, fundadora de La Rosa Naranja, asociación que forma parte de OLH."En el camino quedaron muchas compañeras travestis trans fallecidas y nosotras tenemos que reivindicar a todas las que estamos todavía resilientes, resistiendo en estos tiempos", expresó Tobaldi.También se hizo un reconocimiento a la titular del Inadi, Greta Pena; a los ministerios de Mujeres, Géneros y diversidades de nación y provincia de Buenos Aires; a la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; a la Cancillería Argentina, en la figura de la representante especial, la activista trans Alba Rueda; a juezas y jueces de la ciudad de Buenos Aires; a la periodista trans Diana Zurco, al Festival Asterisco y al elenco de la serie "Pequeña Victoria".Además, reclamaron por una efectiva implementación del cupo laboral travesti trans, por un sistema de salud "que esté preparado" para atender a personas travestis y trans y una "reparación histórica", en referencia a una compensación monetaria para las trans y travestis mayores que fueron víctimas de violencia institucional.En tanto, el Tercer Malón de la Paz, junto al colectivo de travestis-trans Las Históricas Argentinas y otras organizaciones, convocaron al "Malón del Orgullo" en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales.Allí, la militante Marlene Wayar enfatizó: "construyamos comunidad, amorosidad y empecemos a construir e imaginar algo nuevo, hay muchas otras formas de vida; podemos pensarnos de manera más diversas, como un pueblo que le dice a quienes nos gobiernan hacia dónde queremos ir".Cerca de ella, Susy Shock agregó: "hicieron el ejercicio de llamarnos con e. Es hora de mover y movilizar las estructuras que creemos que están firmes. Preferimos bajar del éxito de lo establecido y hacernos las preguntas sobre nuestro futuro, sobre nuestros recursos, que no vamos a tener futuro".Eloy Mamani, del tercer Malón de la Paz, ponderó: "agradecemos todo el apoyo, todos estamos luchando por los derechos, cada uno en su espacio de lucha, es un orgullo ver este apoyo y mostrar que no estamos solos. Esta corte Suprema no permite que se respeten los derechos, debería estar toda la sociedad argentina; como pueblos originarios estamos defendiendo los derechos y la soberanía de cada argentino.Los gritos llegaron con la presencia de las divas Moría Casan y Florencia de la V que saludaron a la multitud desde la carroza de Jean Paul Gaultier, que por segundo año participó de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en alianza con Equidad AR y la Federación Argentina LGBT."Es un día de celebración y para tomar conciencia por las leyes que tenemos. Ni una ley ni un derecho menos. Estamos marchando por la ley de antidiscriminación nacional también una ley integral trans que tiene un reconocimiento para las sobrevivientes", dijo a Télam la actriz y conductora Florencia de la V, con un vestido ilustrado con un cuerpo humano.Sobre el contexto de avance de ultraderecha en el país, expresó: "me entristece, pero confío en la Argentina y confío en la memoria, en lo que pasamos y lo que no queremos volver a transitar como la violencia, la dictadura. Eso nunca más".El camión en el que viajaban las celebridades del espectáculo era el mismo micro en el que se movilizó la Selección argentina cuando llego al país luego de ganar la Copa Mundial en diciembre del año pasado y en esta oportunidad fue intervenido por el artista Nicolás Domínguez Nacif y las personas que quisieron sumarse a la creación colectiva.Entre globos plateados con formas de corazón y abanicos se alzaba la figura de Moría Casan con un perfume en la mano que rociaba sobre la gente desde lo alto."Van a haber muchas más marchas, no se pueden perder estos derechos. Hay que pensar siempre en nosotros, la buena energía, la inclusión, el amor", expresó la diva, quien se consideró "el puto mayor de la Argentina, con mucho orgullo".Miuka, Evelyn Botto, Grego Barrios, Federico Popgold, Lizardo Ponce y Santi Talledo también estuvieron en esta carroza, que fue además una muestra de arte colectiva, ya que el artista Nicolás Domínguez Nacif pintó uno de los laterales, convirtiéndolo en mural, e invitó a quienes asistieron a la marcha a dejar sus dibujos y mensajes.Algunas organizaciones como La Colectiva, El Hormiguero y Buenos Aires 3D convocaron a participar de su carroza a las 13 en Hipólito Irigoyen y Defensa bajo el lema "Vamos a darnos Massa" y "Al odio lo combatimos con perreo". También Mala Junta - Frente Patria Grande en su convocatoria expresó "Votemos con Orgullo, votemos a Massa".También estuvo presente el Tren por la Igualdad, impulsado por la Fundación Igualdad, en el que van a participar "familias y niñeces con amor, con libertad, autonomía y orgullo", contó a Télam Pedro Paradiso Sottile, presidente de la fundación.A través de su cuenta en la red social X, la cantante Lali Espósito resaltó: "FELIZ ORGULLO. Hoy y siempre", en tanto que en esa misma red la actriz Moria Casan publicó un video en el que afirmó: "feliz yendo a la marcha del orgullo para seguir pavimentado nuestros derechos, me parece que hay un poco de involución en algunas mononeuronas pero nadie podrá con nosotras"; además Aerolíneas Argentinas publicó la imagen de una trabajadora de la aerolínea estatal levantando la bandera multicolor junto a uno de sus aviones con el mensaje: "la diversidad nos conecta todo el año, por eso, durante noviembre volamos con orgullo".El Ministerio de Salud estuvo realizando, durante la marcha, una jornada de vacunación, información y entrega de preservativos vaginales y peneanos y realizó test rápido de VIH, sífilis y hepatitis.De septiembre a noviembre también se realizan movilizaciones en diferentes puntos del país.El 28 de octubre pasado tuvieron lugar la segunda Marcha del Orgullo de Avellaneda y la séptima de La Matanza. Ese día también fue la quinta Marcha del Orgullo Trans Villera Plurinacional en el barrio Padre Carlos Múgica (ex Villa 31) en la zona porteña de Retiro.En Córdoba, se celebrará la XV Marcha del Orgullo el sábado 11 de noviembre, al igual que la 3° Marcha Plurinacional de Cafayate, en Salta; la 3° Marcha del Orgullo Gualeguaychuense, en Entre Ríos; y 15° Marcha en San Luis.En tanto, en Corrientes, la XII Marcha del Orgullo partirá el 17 de noviembre a las 18 desde la Plaza 25 de Mayo.La primera marcha en el país fue el 3 de julio de 1992 en una jornada histórica en la que unas cien personas del colectivo LGBTIQ+ se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar por sus derechos. Desde principios de los '90 hasta la actualidad, las marchas porteñas se dieron de manera ininterrumpida, conquistando leyes y, por ende, derechos.