Luck Ra cerró la segunda noche de la Fiesta del Asado con cuero de Viale

Gastronomía

Espectáculos musicales

Video: Segunda noche de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale

Luck Ra: "Estoy muy contento de venir, disfrutamos lo más que podemos"

El gobernador Gustavo Bordet visitó la fiesta

Asadores

Video: Declaraciones de asadores en la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale

Testimonios de la gente

Paseo de artesanos y emprendedores

Hasta el domingo 5 de noviembre, la ciudad de Viale vive la 21º edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. La mayor fiesta gastronómica de la región se realiza desde el año 2002 en la localidad ubicada a casi 60 kilómetros de la capital entrerriana.El evento se lleva a cabo en las instalaciones del Viale Foot Ball Club, institución que eleva sus banderas costumbristas y que promueve la cultura popular argentina.recorre el lugar en vivo en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La ciudad de Viale abre los brazos a todos los visitantes para que puedan disfrutar del exquisito asado con cuero preparado por asadores de todo el país.De la Fiesta “sale el campeón nacional del asado con cuero. Hay 20 equipos confirmados que van a asar durante las cuatro noches. Hay asadores de todo el país pero también de Brasil, Uruguay y México”, explicó a Elonce Martín Schmuck, vicepresidente de Viale Foot Ball Club.Las entradas para disfrutar de la fiesta “se pueden comprar a 5000 pesos este viernes, 5000 pesos el sábado y 4000 pesos el domingo”.La porción, que incluye asado con cuero, ensalada, un pan y una ensalada, cuesta 3500 pesos. En tanto, el kilo de asado con cuero vale 8000 pesos. El sandwich de asado con cuero sale 2500 pesos.Asimismo, en el predio de la fiesta hay exposición comercial y artesanal, cantinas con comidas típicas y peñas hasta el amanecer.Este viernes, en el escenario mayor de la fiesta se presentará Luck Ra, Grupo Timbó, Los Saraluceños, Beto Cané y sus Chamameceros, Iván Ruiz.En tanto, en la Noche de Peña estarán: Los MYE Cisneros, Tierra Nativa, Yunta Mambó, Nuevo Estilo Chamamecero, La Klave.La Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale tuvo como artista principal a Luck Ra. Es un cantante, trapero y streamer oriundo de Córdoba.Desde muy pequeño, su sueño era ser futbolista, pero sus lesiones en las rodillas lo motivaron a fomentar y desarrollar su otra pasión: la música. Hoy es uno de los artistas más esperados por el público en cada evento al que se presenta.En diálogo con Elonce, expresó que “estoy muy contento de estar en Viale, ya me dieron una remerita de fútbol. Si bien ese deporte estuvo entre mis proyectos, hoy no me puedo quejar”.“Estamos laburando todos los días con los muchachos, tratando de sacar los mejores temas posibles. El primer tema del disco es con Abel Pintos, que tiene una gran trayectoria, que es un capo como persona y artista. Es un orgullo”, comentó.Dijo que “arrancamos la gira por Viale, luego seguimos por San Miguel. Antes vamos a hacer una filmación para anunciar un show muy importante, probablemente el más importante que tenga”.“Vivo muy tranquilo este momento de mi carrera, con los muchachos tomando fernet y disfrutando lo más que se pueda. Les mando un saludo y beso muy grande a todos los entrerrianos”, agregó.El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estuvo presente este viernes en la localidad de Viale, en el marco de la realización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero.Además, agregó: “Es una muy buena opción para que la familia de Viale, de toda la provincia y otros lugares puedan pasar un muy buen fin de semana, ya que la fiesta está muy arraigada en el acervo cultural de las fiestas populares”.“Nos están pidiendo adelantar aumentos de noviembre, diciembre y enero, pero no podemos llevar adelante una respuesta porque tenemos un mandato hasta diciembre, aunque en el tiempo que nos toque gobernar, los salarios le ganarán a la inflación”, informó.“Hay que seguir dialogando para poder encontrar una solución que, por un lado, conserve el poder adquisitivo del salario y, por otro, que posibilite terminar con normalidad el calendario del ciclo lectivo”, añadió.“También quiero agradecer a todas las instituciones intermedias como comercios, industrias y a toda la sociedad que colabora para que realicemos este evento gastronómico tan importante. Los actores centrales de esta fiesta son los asadores, que vienen a mostrar su cultura y arte para compartir un gran fin de semana con buena música, así como comer el mejor asado con cuero del país”, finalizó.Claudio Marcos, del grupo Amigos del TC, dijo que “venimos de las carreras, de años de conocernos, de haber emprendido varios asados juntos”.“Elegimos la modalidad cuero para abajo. Estaremos participando este sábado a las 12 hs. A las 5 am vamos a estar arrancando con el asado. Va a haber mate, tortas fritas. Esto es alegría, onda con los amigos, es un evento único para disfrutar”, dijo.Comentó que “es la primera vez que participamos”.Su primo, oriundo de Córdoba, contó que “participé en Montes de Oca, donde gané el costillar a la llama en el 2018 y 2019, dos años seguidos. Entre todos asamos ahora, le ponemos mucho cariño. No queremos defraudar a la gente de Viale que nos dio la oportunidad de participar”.Por su parte, integrantes del equipo Los Amigos del Automóvil, informaron que “somos de Hernandarias. Venimos en varias oportunidades a participar. Tenemos al asador campeón del año 2008, el señor Pascual Villalba”.Walter, indicó que “todo tiene un proceso, cada asador lo hace de la manera que le parece. Nosotros lo hacemos con chapa, de la forma tradicional”.Pascual, en tanto, indicó que “el secreto del equipo para ganar es asar bien. Nunca sacamos una vaquilla mala”.Esteban, integrantes de Los Pampas, de El Pingo, dijo que “somos dos, mi hermano y yo. Somos mellizos. Seis horas asamos. Siempre participamos del asado con cuero, está muy bueno. Hay que poner paciencia y ganas”.Su mellizo, Juan, dijo que “el jurado nos dijo que estaba bien. Hace siete u ocho años que venimos”.“La cocción de todos los muchachos es muy buena. El detalle es muy mínimo cuando tienen que evaluar los jurados. Es todo muy estricto, los utensilios que usan, la vestimenta, todo eso”, indicó un hombre aUna mujer, comentó que “el asado está muy bueno”.Otra señora, dijo que “es el segundo año que vengo, soy de Paraná. Esta fiesta es bárbara, me encanta y el asado también”.“La fiesta es hermosa, el asado está riquísimo. Somos de Viale y siempre la pasamos re lindo. Vine con mi marido y mis hijos”, contó una mujer.Una niña, expresó que “me gusta la fiesta, vine a ver a Luck Ra”.Otra mujer, indicó que “somos de Paraná, vinimos con parte de la familia. Degustamos unas empanadas, que estaban riquísimas, y ahora seguiremos por el asado”.Un hombre, expresó que “es la primera vez que vengo, tenía mucha intriga de conocer. El asado está muy tentador”.Otro habitante de Viale, contó que “es una fiesta muy buena, lleva muchos años y tratamos de apoyarla lo más que se pueda. Siempre la carne sale perfecta, muy rica”.“Vinimos a ver a Luck Ra y a disfrutar del riquísimo asado”, dijo auna joven.La fiesta cuenta con un espacio en donde artesanos y emprendedores de todo el país exponen sus productos.“Somos de Hasenkamp, es el segundo año que vengo. La gente pide mucho la bombacha de campo, la boina, la camisa, pañuelo”, contó la dueña de un puesto.Comentó que “las bombachas de vestir cuestan 14 mil pesos. Las camisas salen 12 mil pesos. Las fajas cuestan cinco mil pesos. La boina está cinco mil pesos. Preguntan mucho por los ponchos, que salen 20 mil pesos los livianos, mientras que los pesados salen 30 mil pesos”.Erica, desde un puesto de mates, comentó que “vendemos mate, yerba mate y una cultura bien argentina. Soy de Santa Fe y mi compañera de Misiones, pero vive en Paraná”.“Hoy cumplimos un año de emprendimiento. La primera fiesta a la que vinimos es esta y quisimos repetir porque nos fue súper bien, nos gusta mucho, la gente es muy amable”, agregó y contó que “la novedad son las luces led para el mate. Si viajas de noche o te gusta tomar mate mirando Netflix, son geniales. Se pueden mojar y traen pilas. Cuestan 2300 pesos”.