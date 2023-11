Productor comentó sobre el proceso para la creación de felpudos

Las localidades se conocen por sus costumbres y tradiciones, pero, sobre todo, gracias a su gente.recorre suelo entrerriano en el marco del micropara dar cuenta de los personajes que hacen grande a sus pueblos. Tal es el caso del encargado de producir felpudos en Sauce de Luna, Ramón Ojeda.Además, sostuvo: “En Sauce de Luna había una fábrica muy grande, el cual elaboraba la materia prima del felpudo, donde mi mamá trabajó para esa empresa que hacía para los colchones, tapizados, alpargatas y, desde ese momento, siempre supe que iba a trabajar en algo relacionado con el tema”.“De esta manera, empezamos con mi señora, primeramente, con una rueda de bicicleta, una polea y una correa, donde se hacían dos piolas que se llevaban al telar para hacer el repulgue”, agregó.A su vez, expresó: “Me dedico hace 40 años, aproximadamente, donde había algunas épocas que venían medio mal, así que se suspendían o había intervalos de que no se podía hacer porque no había venta, pero después se continuaba de vuelta. Nunca lo dejé de hacer, siempre lo hice”.“Después viene el tema del tejido, donde se tiñe la piola y luego se lo pasa a la prensa. Por último, empieza el proceso de destilarlo, despeluzarlo y se lo empaqueta para la venta”, añadió.Finalmente, contó: “Hoy en día, me encuentro orgulloso de haber podido hacer algo, por lo menos este trabajo. No llegue a más porque a veces las posibilidades, a uno no le dan porque no se puede expandir más”.