Diseñador reveló por qué Emanuel Noir usa "faldas escocesas" en sus shows

Falda escocesa

Tapa de la Revista Gente

Su traje de La Máscara

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, siempre sorprende con sus atuendos originales y llamativos en cada uno de sus shows. Uno de los más icónicos es una falda escocesa, que ha reversionado en diversos estampados y colores.. Para el evento, como era de esperarse, el cantante entrerriano volvió a causar sensación con su indumentaria.El encargado de crear los looks más osados del cantante, es el diseñador Matías Anchorena, quien es uruguayo, pero entrerriano por adopción.dialogó con el joven artista de la moda quien reveló cómo surgen los diseños más intrépidos y extravagantes.Según contó, con Emanuel Noir tienen una amistad desde el 2019, cuando el diseñador arribó a a Concepción del Uruguay, ciudad de donde es oriundo el cantante, y era columnista de moda para un programa radial y fue allí donde se conocieron. Mencionó que su primer diseño para el cantante fue para un show del Movistar Arena, hace unos tres años y luego Noir fue modelo de una campaña de ropa interior de Anchorena.Luego del show y la sensación que generó el atuendo, Noir le pidió que confeccione todos sus looks. “Él se dio cuenta del lenguaje de la ropa y la importancia que esto tiene”, mencionó al sumar que el cantante “siempre quiere ir más allá”Al ser consultado por cómo deciden los atuendos para cada presentación, el diseñador reveló que siempre charlan los looks: “”.La falda escocesa, que Noir ha usado en diversos colores y modelos, se ha vuelto una marca registrada del cantante y todo surgió “”, expresó el diseñador.“Emanuel dijo que quería ser distinto y cantar de pollera. Entonces se nos ocurrió ir por el, conocido popularmente como falda escocesa. Es una prenda que usaban los rebeldes para las galas, entonces mezcla lo solemne, la corona y lo rebelde. Además, queríamos romper con los prejuicios sociales”, mencionó.En este sentido, el diseñador reveló que tras “la aparición de Emanuel con el Kilt escoces, muchos jóvenes salieron en tik toks con looks parecidos.”.Este jueves se realizó la tradicional gala de Los Personajes del Año de la Revista Gente. Fueron convocadas más de 100 personas que se destacaron a lo largo del año en los diferentes ámbitos: televisión, teatro, redes sociales, el mundo de la política, la ciencia y el arte en general.El líder de Ke Personajes, lució un conjunto de saco y falda gris con combinaciones en negro con un estampado a cuadros (muy similar a los diseños escoceses que ha usado con anterioridad, pero respetando el código de vestimenta impuesto por la organización del evento).Sobre este look, Anochorena contó que la productora de la revista Gente le avisó que debía preparar diversos outfits para Emanuel y juntos decidieron ir por una falda con cuadros grises, una camisa negra, con un prendedor con forma de rosa que se lo colocó en el cuello y lo más llamativo era el saco, que tenía una manga de color negro y el resto era gris haciendo juego con la falda.La confección coincidió los atuendos que debía diseñarle para que el cantante se lleve a Europa. “Hago una prenda y media por día. Trabajo solo y le dedico mucho tiempo y amor a cada detalle, para que el diseño sea único”, mencionó Anchorena al resaltar que “es muy lindo cuando lo usan más de tres veces y sabes que es porque le gustó. Está muy bueno que se repita la ropa”.En la Fiesta de Disfraces de este año en Paraná, el cantante lució un traje amarillo y personificó a, la película de comedia que estuvo protagonizada por Jim Carrey.Con un traje amarillo al igual que su sombrero, una camisa blanca, corbata negra y toda su cara pintada de color verde, Emanuel Noir brilló en escenario de la Fiesta de Disfraces junto con todos los integrantes de Ke Personajes.“Si bien fue para una fiesta de disfraces, era un conjunto de sastrería y todo se hizo especialmente para él, algo que se puede volver a usar tranquilamente”, aseveró.Finalmente, Anchorena aseguró que “todo el tiempo pensamos originales atuendos para Emanuel y tratamos de sorprender”.