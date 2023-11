Con el agua al cuello: así evacúan al ganado en campos de Corrientes

Sociedad Los ríos Paraná y Uruguay crecen y ascienden los evacuados en Corrientes

El agua golpea fuertemente en el Puerto de Ituzaingó, Isla Apipé grande y parte de la estancia San Marcos, en la provincia de Corrientes. pic.twitter.com/5j8CQlzSyv — CRA (@CRAprensa) November 3, 2023

Municipio de 3 de Abril, Bella Vista, provincia de Corrientes. pic.twitter.com/jjF3VuNP0G — CRA (@CRAprensa) November 2, 2023

PASAMOS DE UN EXTREMO A OTRO



En Corrientes y el litoral argentino ya comenzaron a anegarse campos y las inundaciones en los establecimientos agropecuarios.



Todas las islas o zonas bajas contra el río Paraná están siendo evacuadas. pic.twitter.com/HLm0UVIoF8 — CRA (@CRAprensa) November 2, 2023

Economía Acuerdan un plan de evacuación para la hacienda ubicada en campos bajos

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la región del litoral representaron un alivio para las zonas agrícolas, que aún sufren los efectos de la histórica sequía que dejó muchos cultivos arruinados o al borde de la pérdida total.Pero, aunque las precipitaciones eran necesarias para frenar pérdidas de rinde en el trigo, mejorar la situación de cultivos de maíz sembrados hace poco o apuntalar la siembra de soja, algunos de los campos de la región quedaron anegados no solo por las fuertes lluvias, sino además por la crecida del río Paraná. Esta situación obligó a ganaderos a llevar a cabo evacuaciones de hacienda."Pasamos de un extremo a otro. En Corrientes y el litoral argentino ya comenzaron a anegarse campos y las inundaciones en los establecimientos agropecuarios. Todas las islas o zonas bajas contra el río Paraná están siendo evacuadas", mencionaron desde la entidad ruralista. En las imágenes se puede ver cómo un lote de ganado intenta desplazarse por un campo completamente inundado."Está creciendo mucho tanto el río Paraná como Uruguay y justamente en esas zonas estaban muy cargadas de animales por la sequía. Esto no sucede justamente hace 4 años, lo que duró la sequía", indicaron desde la entidad a través de sus redes sociales.Y agregaron: "Este fenómeno, una vez más, no es solo en la provincia de Corrientes, y alertamos que todas las provincias ribereñas van a verse afectadas. Acompañaremos a los productores de toda la región y brindaremos soporte a ellos para acompañarlos en las gestiones ante los funcionarios y reclamos pertinentes".