Ema Noir: de ser albañil y trabajar en las vías, a los shows agotados en Europa

La banda de Emanuel Noir goza de una popularidad avasallante. Sus hits, hoy son conocidos por todos. Los temas Cómo estas, Oye mujer, Si no te tengo, Pobre corazón y las exitosas colaboraciones con Onda Sabanera haciendo “Pobre Corazón” y Luck Ra junto a La Konga con “Ya no vuelvas”, son temas que explotaron en 2022 y en lo que va de 2023, Noir y Ke Personajes sonó en todos lados con Big One y FMK para “Un Finde”.Todos conocen su salto a la fama desde un barrio humilde de Concepción del Uruguay hasta llenar el estadio Luna Park, pero poco saben de su sacrificio y sus trabajos en una familia con otros cuatro hermanos y la madre que atendía el quiosco.A poco de cumplir 35 años, Emanuel supo desde chico, que quería dedicarse a la música y con el paso de los años, alternó trabajos de albañilería y otros rubros en paralelo con su gusto por la música y el canto.Según pudo conocer Elonce, Emanuel Noir, contó en una entrevista que trabajaba como albañil, incluso, en las redes se pueden encontrar fotos del cantante realizando esas labores. Además, tenía el oficio de trabajar con fibra de vidrio, ya que trabajaba en una “fábrica de piscinas, hacíamos los pozos y las instalábamos también”, reveló el entrerriano en alguna oportunidad.También en alguna entrevista, el cantante entrerriano de Ke Personajes, contó que trabajaba para una empresa que instalaba durmientes y vías del ferrocarril. “Nos llevaban tipo presos, nos bajaban y a cambiar durmientes por 150 o 200 pesos. La misma rutina todos los días”, había contado Noir.La pandemia que se inició en 2020, permitió el crecimiento masivo a Ke Personajes. Con el éxito de la banda, Ema, comenzó a vivir exclusivamente de la música y su vida mejoró notablemente en poco tiempo.De su Fiat 600 blanco, al que alguna vez se le salió el volante, pasó a tener varios vehículos, pero el cantante no perdió su humildad, no abandona sus raíces y aún se domicilia en Concepción del Uruguay, ciudad donde realizó varias acciones solidarias.Entre sus iniciativas solidarias, Elonce dio cuenta que Ema ayudó a la escuela donde estudió con la donación de ventiladores, regaló juguetes para los chicos de su barrio en el Día del Niño y hace menos de 20 días, sorteó muebles para una casa entre sus vecinos.Muchos de sus vecinos cuentan que los pueden ver en la vereda y siempre acepta tomarse una foto con quien se lo requiera.Sin embargo, su historia es de lucha y resurrección, porque logró vencer a las adicciones y salir adelante. “A veces es necesario olvidarse de algunas personas para alcanzar un sueño. Cuando tengas un sueño, llévalo a cabo y soltá a las personas que tengas que soltar para que tu futuro sea mejor”, afirmó alguna vez en sus redes sociales.Después de haber transitado una vida durísima, hace pocos días, salió con aplomo al escenario del Pabellón Olímpico en Barcelona y puso a disfrutar a más de 10 mil personas que fueron a gozar de su energía.En el escenario también muestra el cambio en su vida, la templanza y su evolución cada vez que se presenta en vivo, como lo hizo durante la reciente gira con la banda por Europa.La banda que explotó en YouTube, que creció en pandemia y que entretuvo a Diego Maradona durante sus días más tristes, cerró una gira europea (Málaga, Mallorca, Alicante, Madrid, Londres, Berlín) con estadio lleno y Emanuel Noir, insiste en mantener la cordura, en vivir el momento. Y hace bien.Mientras muchas de las canciones que ocupan los primeros puestos de los charts hablan de codeína, tussi y percocet, Ke Personajes habla de otra cosa.El amor es la piedra fundamental del mensaje que quiere transmitir la banda en todo momento y aún a contramano de lo que está en boga, todo lo que hacen es orgánico y viral, considerabaen una reciente semblanza sobre el cantante entrerriano.Ke Personajes lo sabe, reconocen la diferencia, y comprenden que el mensaje de vivir el momento, es un regalo para el público.Emma Noir se ha convertido en este ídolo consciente y medido, que, pese a su aspecto extravagante, busca transmitir la sencillez y la gloria que es disfrutar el presente. El líder de Ke Personajes demuestra que su vida está marcada por la celebración de los logros que tanto costaron en un camino que no fue nada fácil.