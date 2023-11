“Cada trabajo es único y tiene su magia”, aseguró afinador de acordeones

Las localidades se conocen por sus costumbres y tradiciones, pero por sobre todo, gracias a su gente.recorre suelo entrerriano en el marco del micropara dar cuenta de los personajes que hacen grande a sus pueblos. Tal es el caso del afinador de acordeones radicado en Santa Elena, Abel Cruz Gómez, quien se define como “nacido en las cuchillas de Montiel”.“Me dedico a la reparación y afinación de instrumentos, específicamente, acordeones. Empecé reparando mi acordeón, después traté de conseguir otras más a mi gusto y, sin querer, terminé trabajando de esto porque otros se enteraron y comenzaron a traerme trabajos”, repasó Gómez en relación a los inicios de su oficio, el que de acuerdo a lo que definió, le dio la posibilidad de “conocer muchos músicos y gracias a Dios puedo vivir de esto”.Consultado al luthiers sobre los tiempos que demanda una reparación y afinación de instrumentos, éste detalló: “Según el estado en el que esté, es como un auto, y según lo que se le quiera hacer; para una afinación completa hay que disponer de una semana, pero si hay que restaurarla entera, hasta un mes y medio”.Según comentó, también hay que tener en cuenta “la escala en la que esté fabricada el acordeón, si está en una tonalidad u otra; la disposición de las notas son diferentes”. “Pero llega un momento en el que uno se tilda. Entonces, es preferible parar cinco minutos, antes que renegar dos horas”, reconoció.“A todos los acordeones que pasan por mi taller, les pongo un logo que dice “chamamé” porque es como para darle vida al instrumento. A veces me traen acordeones que pareciera que no sirven más y hay que tirarlos, pero mientras tenga las voces completas, lo demás se repara artesanalmente y se hace a nuevo”, refirió Gómez y sentenció: “Cada trabajo es único y tiene su magia”.“No me gustaría estar en un mundo sin acordeones porque desde la primera vez que vi este instrumento, me llamó la atención y hasta el día de hoy es algo que llevaré hasta mi último día”, cerró.