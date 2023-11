Crecida del Paraná: cerraron playa en Corrientes y peligran todos los balnearios

Sociedad Los ríos Paraná y Uruguay crecen y ascienden los evacuados en Corrientes

La creciente del río Paraná provocó este jueves el cierre de la playa Islas Malvinas I en Corrientes, cancelaron uno de los accesos a Malvinas II y evalúan el cierre de Molina Punta. La Dirección de Playas de Corrientes decidió prohibir el acceso al agua a los correntinos tras un pronunciado aumento del río que alcanzó los 5,72 metros, y quedó a 0,78 centímetros de la alerta, según los datos aportados por Prefectura Naval Argentina. Estiman que el pico más alto llegue a Corrientes entre este viernes y el sábado.Este jueves, la crecida del Paraná aumentó de 5,44 a 5,72 metros (alerta en 6,50 metros) por lo que el Municipio tomó la decisión de cerrar la playa Islas Malvinas I, además de uno de los accesos a Malvinas II, por lo que hasta el momento solo se puede acceder por el Paseo Sor Assunta y no descartan la clausura junto con Molina Punta, por lo que 3 de los 5 balnearios capitalinos están complicados.“Por el momento quedaron muy acotadas las playas Arazaty I y II, pero están funcionales. Las Malvinas I tuvimos que cerrar, y la Malvinas II analizaremos mañana (por este viernes), pero por ahora solo se permite el acceso por Sor Assunta. También evaluaremos si permanece abierta Molina Punta”.El agua cubrió casi por completo la arena de la playa Islas Malvinas I, que ya fue inhabilitada en dos ocasiones este año. La última había sido en marzo por la crecida que había alcanzado el nivel que registró este miércoles con 5,44 metros de altura, mientras que en enero se había clausurado, pero por el caso contrario, por una pronunciada bajante del río.“Todavía no llegamos al pico de la creciente del río y estamos evaluando hora por hora por el caudal de agua que está largando Yacyretá y está repercutiendo de lleno en las playas. Se espera el pico entre mañana (por hoy) y pasado, pero no sabemos cuánto tiempo se va a mantener allí”, señaló, Adrián Meza, director de Playas de la Municipalidad.La crecida fue identificada por los guardavidas que inspeccionan el nivel del río diariamente, Estas verificaciones se realizan antes de colocar las vallas para determinar el límite al que pueden acceder los bañistas.