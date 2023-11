Enfermera entrerriana donará médula ósea a un paciente de Estados Unidos

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

En el Hospital Centenario funciona uno de los centros de captación de potenciales donantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Allí se concientiza sobre la importancia de donar médula ósea y se informa a los interesados sobre qué requisitos deben cumplir y cómo son los métodos de extracción.



Florencia, una enfermera de Gualeguaychú de 23 años, que hace un tiempo se inscribió en el registro de donantes, hoy tiene la posibilidad de salvarle la vida a una persona que se encuentra en Estados Unidos.



Sobre el caso, Rosana Galindo, Técnica en Hemoterapia explicó que sólo existe entre un 25% o 30% de posibilidad de tener un donante dentro de la familia, de ahí, la importancia de inscribirse como donante, ya que la existencia de hermanos, que suelen ser los que mayor probabilidad de compatibilidad tienen, no asegura que así sea.



Una vez que el Incucai detectó que el código genético de Florencia era compatible con una persona de Estados Unidos, se contactó con la joven para notificarla y ratificar su condición de donante. Es decir, que la entidad volvió a confirmar con la gualeguaychuense si todavía estaba dispuesta a ser donante.



Al dar el visto bueno, el equipo médico analiza el estado de salud del donante y el Registro le informa los pasos a seguir para donar sus células. Es el donante, acompañado por el equipo médico, quien elige el método por el cual hará la donación.



Existen dos métodos de extracción de la médula ósea, y el procedimiento se hace en Buenos Aires, luego es el Incucai quien se encarga del traslado de las células. Esto quiere decir que Florencia no va a tener que volar a Estados Unidos para que se concrete la donación. La entidad se hace cargo de todos los costos que suponga el operativo.



Una de las técnicas para obtener las células se denomina “donación por aféresis, o sangre periférica, se aplican inyecciones durante 5 días para estimular la salida de las células de la médula ósea al torrente sanguíneo. El día de la donación la persona donante se conecta a una máquina que permite separar los componentes de la sangre y extraer sólo las células necesarias para el trasplante. El procedimiento es sencillo y ese mismo día la persona que dona puede volver a su casa y retomar sus actividades habituales”.



Y la otra es a través de una punción y se realiza en un quirófano. “La persona que dona recibe anestesia general y se extraen las CPH mediante punciones en las crestas ilíacas, que son los huesos grandes de la cadera. En este caso, la persona pasa una noche de observación en el hospital con analgésicos para prevenir cualquier tipo de dolor y luego puede retomar su vida”.



Esta es la primera vez que un ciudadano de Gualeguaychú formará parte de una donación internacional de médula ósea. “Es la forma solidaria de poder ayudar a una persona o salvarle vida”, resalta Galindo.



Al respecto, hace especial énfasis en la importancia de donar, tanto sangre como médula ósea, e informa que a diferencia de las personas que donan sangre, la donación de médula es algo a largo plazo. Incluso comenta que hubo dos o tres oportunidades en que se había encontrado compatibilidad con personas de Gualeguaychú pero que ya estaban fuera del rango etario. Los donantes de médula ósea deben tener entre 18 y 40 años.



Una dato importante y llamativo es que, tiempo después del procedimiento y una vez que el paciente que recibió la donación está recuperado, puede contactar con su donante y conocerlo. Es decir, que la persona que recibirá las células de Florencia tiene la posibilidad de conocer a la persona que le salvó la vida. Luego depende de las dos partes si quieren concretar un encuentro.



En tanto, Galindo adelanta que en la ciudad hay otro potencial donante de médula que está inscripto en el registro desde 2019. Es cauta al dar cuenta de esto, ya que se están haciendo los análisis previos pertinentes para evaluar el estado de salud de la persona y verificar que efectivamente se podrá hacer el procedimiento.



Desde el Banco de Sangre del Hospital informan que hay bastantes gualeguaychuenses inscriptos pero “está la posibilidad de acercarse y buscar información para que cada vez seamos más”, remarca la técnica en Hemoterapia encargada de las inscripciones y la extracción de las muestras de sangre.



Cómo ser donante de médula ósea



Muchas veces tenemos la intención de donar pero no sabemos cómo acceder a esta instancia. Es por esto que, Rosana Galindo explica que “se pueden acercar al Banco de Sangre del Hospital Centenario e inscribirse en el registro”.



“La admisión se hace con DNI, se pasa por una entrevista donde se da toda la información sobre la donación, los métodos, en qué consiste, cómo es, y luego se hace una pequeña extracción y se carga al Incucai. Ellos estudian toda la parte genética y buscan el donante compatible y te localizan. En ese proceso te vuelven a preguntar si estás dispuesto a donar, ya que hasta último momento es la decisión del donante. Además, por ejemplo, si sos mujer y estas embarazada no podes donar”.



El proceso es muy simple y está al alcance de la mano de cualquier ciudadano, que dentro del rango etario, con un peso superior a los 50 kilos y buen estado de salud, puede hacerlo. Son muchos los mitos que sobrevuelan la donación y lo único cierto es que podes salvarle la vida a alguien que puede pertenecer a tu comunidad o que puede estar a miles de kilómetros.



La donación de médula ósea al igual que la de sangre puede marcar la diferencia no solo a un paciente sino también a su familia. Además, todos podemos necesitar en algún momento un trasplante. (Fuente: El Día)