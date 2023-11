Fiestas populares: expresiones de la identidad que potencian el turismo

Fiesta Provincial del Guiso

Fiesta de la Tradición en Cerrito

El fin de semana pasado, se inició el intenso calendario de Fiestas Populares en Entre Ríos. Se trata de celebraciones donde el pueblo se reúne para cantar, bailar y disfrutar, e invita a otros a sumarse a la ronda.Nuestras fiestas, son la expresión de la identidad, de nuestra historia, de nuestros trabajos y de nuestros símbolos de tradición. La generosidad del pueblo entrerriano, se muestra en las celebraciones de sus pueblos, comunas y ciudades, donde hay fiestas para todos y de todos los colores.Más de 120 fiestas se distribuyen en más de 70 localidades entrerrianas y la mitad de ellas, se concentran entre los meses de noviembre y marzo. Esto convirtió a Entre Ríos, en uno de los destinos preferidos de los turistas.La otra mitad de las fiestas, se reparten en el resto del año, constituyendo un calendario que atrae turistas durante todo el año. Lo que antes era temporada baja, ahora, cuenta con una fiesta y otros atractivos.Y Sí. Es que hay para todos los gustos.Y por solo mencionar algunas como ejemplo; en esta tierra tenemos: la Fiesta del Asado con Cuero, Fiesta de la Guitarra, de las Aldeas, de la Chamarrita, de la Pesca del Armado, del Caballo, del Pan Casero, de la Artesanía, de la Avicultura, del Cuchillero, del Arroz, del Ternero, Fiesta de la Playa de Río, Fiesta del Mate, etc., etc.La variedad de temáticas es impresionante y Entre Ríos convoca a propios y a extraños para lucir su idiosincrasia, sus raíces más profundas, su alegría, su encanto y sus brillos.A esa oferta inagotable, se suman los mejores carnavales del país, playas, parques acuáticos, excursiones, paseos gastronómicos, recorridos históricos, parques nacionales, y otras propuestas.Hay cuestiones para destacar y, que, con el paso de los años, se convirtieron en una ayuda importantísima, para que esta agenda de fiestas, siga creciendo, ya que muchas de las localidades, no cuentan con los recursos para organizar eventos de gran magnitud.En esos casos, aparece el respaldo estatal en sus diferentes órbitas, que posibilita la concreción de las fiestas populares que potencian el desarrollo de las economías regionales.Nuestras fiestas son expresiones fundamentales que facilitan el acceso y el disfrute de los bienes culturales e históricos de cada región.Con la reposera y la conservadora, en una silla, desde las gradas, con una lona en el pasto o con los pies en la arena…, todos pueden disfrutar de alguna fiesta popular cada rincón de la tierra de los “panza verde”.El tema fue debatido en, de, habló sobre la 3ª Fiesta Provincial del Guiso, la cual tendrá lugar el 11 de noviembre. Es organizada por la municipalidad, pero se destaca la gran participación de toda la comunidad.“La idea surge siempre de aquellas comidas, aquellas reuniones que hacemos entre amigos. Necesitábamos tener una fiesta popular en nuestra localidad, siempre apostamos a este crecimiento del corredor turístico y no queríamos quedar afuera”, indicó.Comentó que “salió la posibilidad de hacer la Fiesta del Guiso, que es una comida popular, familiar, donde todos compartimos siempre un guiso y cuando viene más gente le agregamos más agua para que rinda. Con un gran equipo de trabajo empezamos a trabajarla y cada vez crece más”.“En la primera edición tuvimos a Peteco Carabajal, el año pasado a La Berisso y ahora a La Sole. Cada vez que terminamos la edición empezamos a trabajar en la que viene. El año pasado tuvimos cerca de 12 mil personas. Ahora estimamos tener alrededor de 20 mil personas, porque Soledad convoca mucha gente”, indicó.Informó que “estamos preparados para recibir a toda esa gente, tenemos un predio muy grande y lindo, para albergar a más de 50 mil personas. Hoy El Pingo tiene 2000 habitantes y estamos orgullosos de ser anfitriones. Venimos trabajando desde el 2013. Siempre tuvimos la posibilidad de dialogar con grandes artistas, que generalmente iban a ciudades grandes y no a los pueblos. Ahora los podemos tener”.La entrada anticipada a la fiesta tendrá un costo de 3500 pesos, mientras que en puerta costará 5000 pesos. La gente que habita El Pingo ingresa gratis.“Habrá sorteos, como por ejemplo, de un terreno. Gracias a un privado que tiene un loteo, nos regaló un terreno para sortearlo entre toda la gente. Con la entrada entregamos un bono en la puerta. Al finalizar la fiesta lo sorteamos. El que no está presente si sale lo pierde”, informó.La fiesta inicia a las 18 horas y está previsto que Soledad se presente alrededor de la 1 am. “Cerrará con el Grupo Cali, porque nos pidieron baile”, contó.Comentó que “hay 60 equipos ya confirmados que van a competir haciendo guiso, el que quieran y como les guste. El año pasado ganó un guiso de conejo, de un grupo de Viale. Una vez que van terminando y lo presentan al jurado, se evalúa y se le da al público. Algunos lo venden”.Indicó que lo más difícil de organizar la fiesta popular “es la crítica de quienes dicen que por qué no usamos ese dinero para otra cosa. Y la verdad es que al municipio esta fiesta le sale cero pesos. Gestionamos todos los recursos para llevar adelante esta fiesta. Así se tenga que invertir, me parece que es algo normal y bueno, lo hacen todas las localidades. Es una gran inversión para la cuestión cultural, es muy importante. Estamos reconocidos por Festivales Argentinos, por eso nos dan recursos de nación para poder llevar adelante la fiesta. La inversión para cultura no es para nada despreciable. Es una gran inversión”.En El Pingo “le damos la posibilidad a todas las instituciones para que puedan trabajar y hacer recursos. Le damos la posibilidad a clubes e instituciones de localidades vecinas para que pongan su stand. Hay más de 80 stands que van a estar ofreciendo sus productos. Abrimos un gran abanico para que todos puedan participar”.Indicó que “a nuestra localidad la miran de todos lados, no solo por la gestión, sino por la fiesta. No hay terrenos para vender porque ya han venido a invertir en cabañas con piletas y demás. Vamos creciendo permanentemente. Todo el mundo nos conoce, viene gente de todo el país”.Además, agregó: “Lo que se puede llegar a encontrar en la fiesta son los tipos de comidas típicas como asado con cuero, choripanes, papas fritas, cantinas con bebidas. Después, habrá un quiosco completo que estará a cargo de la Escuela Nº 38 de Cerrito”.Asimismo, sostuvo que “la entrada es un alimento no perecedero que estará a cargo de ‘Suma de Voluntades’ de Paraná, mientras que el estacionamiento estará organizado por los Bomberos Voluntarios de Cerrito”.A su vez, se refirió a la torta gigante: “Tiene un largo de dos metros, aproximadamente, la cual se hace para compartir con la gente que quiera acercarse a probar. Tenemos un disco especial para cocinarla y con una parrilla la giramos. Siempre son alrededor de cinco o seis personas que están a cargo”.Por otra parte, remarcó: “Lo más difícil de conseguir es el recurso económico porque, a pesar de que tenemos el apoyo del municipio, también buscamos sponsors que son solicitados por los padres y chicos que pertenecen al grupo de danza ‘La Fortinera’. Después, hay todo un trabajo muy grande por detrás que tienen que ver con los preparativos, las comidas y las organizaciones sobre el escenario”.Finalmente, señaló: “Tendremos en el playón del polideportivo de Cerrito, donde se realizará la cuarta Fiesta de la Tradición, un stand de artesanos y de emprendedores, que ya están confirmados”.