Federación Agraria pide medidas de emergencia para trasladar cabezas de ganado

El Distrito Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina se comunicó con autoridades del Gobierno provincial y de la Secretaria de Agricultura de la Nación para solicitar la creación de un comité de crisis.Debido a las crecidas del Río Uruguay, la Federación Agraria de Entre Ríos advirtió que se deben “adoptar medidas de emergencia” para la salida de miles de cabeza de ganado que se encuentran en la zona de Islas del Río Paraná, como también del departamento Islas del Ibicuy”.La entidad se contactó con las autoridades del Gobierno Provincial y de la Secretaria de Agricultura de la Nación con el fin de que convoque con urgencia a un comité de crisis que incluya a todos los organismos oficiales involucrados, como del sector privado, que puedan aportar para darle una rápida salida a las miles de cabezas que hoy se encuentran afectadas., Alfredo Bel, dirigente de la FAA seccional Entre Ríos, dijo que “tenemos una estimación de alrededor de 600.000 cabezas que están en los departamentos afectados, no todos se tendrán que trasladar, pero muchos sí y se va a tener que sacar porque la cantidad de agua que se viene es muy significativa”.En este sentido, mencionó que la disponibilidad de barcos para el traslado del ganado “no es mucha, las condiciones no son las mejores porque sigue lloviendo y eso genera retraso para poder trabajar”.Por otra parte, Bel dio cuenta que “no todos los campos en las zonas firmes están recuperados con lo cual los productores también van a tener que buscar la forma de poder darle algún engorde a corral o alguna forma de contener o las cabezas que salgan se van a tener que vender”.Finalmente, mencionó que las situaciones en los departamentos afectados “son distintas, algunos tienen zonas de islas más altas, otros no, entonces habrá muchos productores afectados”.